Werkstatt statt Kostgänger

imago images/photothek Alte Ostpolitik: Ministerpräsident Denis Schmygal (l.) und Außenamtschef Heiko Maas am Freitag in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das deutsche Kapital zu weiteren Investitionen in der Ukraine ermutigt. In einem Grußwort zum »4. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum« am Freitag räumte sie allerdings ein, dass dieses Engagement »keineswegs selbstverständlich sei«. Merkel versicherte Kiew, die Bundesrepublik stehe »felsenfest« auf dem Standpunkt der territorialen Integrität des Landes, und sie werde die »Annexion« der Krim durch Russland niemals akzeptieren. Von ukrainischer Seite waren Ministerpräsident Denis Schmygal persönlich, Präsident Wolodimir Selenskij und eine Reihe von Ministern per Videoschaltung anwesend.

Die Asymmetrie des Verhältnisses wurde bei Fragen nach einer der Podiumsrunden deutlich: Ein BRD-Unternehmer wollte wissen, warum eigentlich öffentliche Ausschreibungen in der Ukraine nicht auch auf englisch veröffentlicht würden – im Klartext: weshalb man sich als potentieller Bewerber um Aufträge die Mühe machen müsse, die Texte aus dem Ukrainischen übersetzen zu lassen. Und die Antwort von Kiews Energieminister: selbstverständlich, das werde er weitergeben, es lasse sich sicherlich eine Lösung finden. Als Äußerung des Vertreters einer Regierung, die ihre eigene Bevölkerung mit allen Mitteln von Zwang und Schikane zum Gebrauch der »Staatssprache« im Alltag nötigt, durchaus bemerkenswert.

Laut Angaben auf der Konferenz wächst der gegenseitige Handel dynamisch: 2019 waren es knapp acht Milliarden Euro, sieben Prozent mehr als 2018. Allerdings ist er recht einseitig: Die deutschen Exporte waren etwa doppelt so hoch wie die Importe. Und noch sind die BRD-Einfuhren laut der deutsch-ukrainischen Handelskammer in Kiew zu 80 Prozent Rohstoffe. Allerdings seien Lohnfertigungen für die deutsche Autobranche stark im Kommen. BRD-Zulieferer wie Leoni oder Bosch beschäftigten in der Westukraine inzwischen schon 35.000 Arbeitskräfte. Es handelt sich dabei im wesentlichen um mühsame und schlecht zu automatisierende Verrichtungen wie das Zusammenfummeln von Kabelbäumen oder um unkreative und Tätigkeiten wie das »Naturalisieren« von Webseiten – also dem Übertragen Tausender Textbausteine ins Deutsche.

Zumindest im IT-Bereich will die Ukraine wichtiger werden. Regierungschef Schmygal kündigte an, die Zahl der Spezialisten in der Ukraine solle bis 2025 von jetzt 200.000 auf 500.000 steigen. Angesichts der durch die Pandemie ohnehin angestoßenen Digitalisierungswelle stieß dieses Angebot – anders als noch bei früheren Veranstaltungen derselben Art – auf deutscher Seite auf lebhaftes Interesse. Es gab sogar Anfragen, ob die Ukraine nicht deutsche Behörden bei der Digitalisierung ihrer Abläufe schulen könne. Speziell für den IT-Bereich hatte Ministerpräsident Schmygal am Donnerstag in Düsseldorf eine Absichtserklärung für eine »Digitalisierungspartnerschaft« mit dem Bundesland NRW geschlossen.

Deutsche Investitionen in die Ukraine sind ein klares Politikum. Einmal in der Hinsicht, dass das prowestliche Projekt sich mittelfristig wirtschaftlich selbst tragen soll und nicht mehr alle paar Monate vor dem Bankrott gerettet werden muss. Zweitens aber auch als partieller Ersatz für die Handelsverbindungen nach Ostasien. Mehrfach fielen entsprechende Stichworte wie, die Ukraine sei für denjenigen, der nur einen Billiglohnstandort suche, die bessere Wahl: näher, ihr Lohnniveau auf absehbare Zeit niedriger als das Chinas, und die Lieferketten weniger anfällig gegen politische Unterbrechungen – eine Anspielung auf den zu erwartenden verschärften Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China.

Die heutige politische Führungsschicht der Ukraine scheint sich darüber klar zu sein, dass sie das Land auf Gedeih und Verderb den Erwartungen westlicher Investoren anpassen muss. Mit der Vergangenheit als Erbin sowjetischer Industrieprojekte hat die Nach-Maidan-Generation offenbar abgeschlossen. Niemand sprach mehr davon. Auch mit der letztlichen Fertigstellung von Nord Stream 2 scheint man sich in Kiew abgefunden zu haben. Andrej Witrenko, Chef des Pipelinekonzerns Naftogas Ukraini, stellte schon Nachnutzungen der Transportinfrastruktur in Aussicht: das Leitungsnetz zum künftigen Transport von in der Ukraine großtechnisch hergestelltem Wasserstoff und die künftig leerfallenden Gasspeicher als Möglichkeit, abgeschiedenes CO2 unterirdisch zu lagern. Schließlich will Kiew deutsche Erfahrungen mit dem Kohleausstieg nutzen. Was zwei Schlussfolgerungen nahelegt: Entweder rechnet man entgegen aller Rhetorik nicht mehr damit, den Donbass zurückzubekommen, oder die Region hätte, wenn dies doch der Fall sein sollte, wirtschaftlich nichts zu erwarten als die Kettensäge à la Treuhand. Noch so eine deutsche Erfahrung.