Polizeiliche Sympathiebekundung

imago images/Leonhard Simon Demonstranten am Samstag in Kassel

Einmal mehr haben sich Politik und Polizei am Sonnabend von Gegnern der staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie vorführen lassen. In Kassel nahmen laut Schätzungen der Polizei mindestens 20.000 Menschen an einem Aufmarsch teil. Für die Veranstaltung war bundesweit mobilisiert worden. Die Mehrheit der Anwesenden hielt sich erneut weder an die gültigen Abstandsregelungen noch an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auch andere gerichtlich bestätigte Auflagen der Stadt ignorierten die zum Teil aggressiv auftretenden Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer vorsätzlich.

Mehrfach kam es zu Zusammenstößen und Rangeleien mit kleinen Gruppen von Gegendemonstranten, die zum Beispiel mit Fahrrädern die Straße blockiert hatten. Gegen solche Sperren ging auch die Polizei, die ansonsten zurückhaltend agierte, entschlossen vor. In sozialen Netzwerken tauchten am Wochenende mehrere Videos auf, die sehr »engagierte« Einsätze von Polizisten gegen Gegendemonstranten zeigen. Auch zu Sympathiebekundungen von Beamten in Richtung der »Coronaleugner« soll es verschiedenen Berichten zufolge gekommen sein. Auffällig ist die vergleichsweise geringe Zahl von Festnahmen: Etwa ein Dutzend Demonstranten soll »überwiegend wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch«, so die Polizei, in Gewahrsam genommen worden sein.

Obwohl Veranstalter und Demonstranten die gerichtlich festgeschriebene Anzahl von höchstens 6.000 Versammlungsteilnehmern und das Verbot, in der Innenstadt von Kassel zu demonstrieren, ignorierten und polizeiliche Absperrungen durchbrachen, ließ die Polizei die Protestler bis in den Nachmittag hinein weitestgehend ungestört gewähren. Laut dem am Freitag ergangenen Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hätten die Proteste mit bis zu 5.000 Teilnehmern auf dem Messegelände Schwanenwiese und mit höchstens 1.000 Personen auf dem Platz der deutschen Einheit durchgeführt werden dürfen. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes war in den gerichtlichen Auflagen vorgeschrieben – ebenso wie ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Während die Polizei am Samstag in Düsseldorf eine Kundgebung zum kurdischen Newroz-Fest unter Verweis auf die hohe Teilnehmerzahl auflöste, unterblieb derlei in Kassel.

Die hessische Polizei, die nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz war und von Beamten aus anderen Bundesländern unterstützt wurde, verhinderte Angriffe auf Antifaschisten nicht. Der Vorsitzende des Ortsbeirats der Kasseler Nordstadt, Ali Timtik, wurde von Demonstranten rassistisch beleidigt und anschließend durch Schläge und Pfefferspray so schwer verletzt, dass er zur notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

»Eine konsequente Verhinderung des Entstehens von Ansammlungen oder ein konsequentes Auflösen verbotener Versammlungen hätte nach Einschätzung der Polizei zur Anwendung von Zwangsmitteln und damit einhergehend zu einer nicht unerheblichen Anzahl an Verletzten auf allen Seiten geführt«, rechtfertigte ein Polizeisprecher am Samstag abend das Vorgehen der Polizeiführung.

Als »ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates« bezeichnete der parlamentarische Geschäftsführer der hessischen SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, die Geschehnisse in Kassel. Das Einsatzkonzept der Polizei sei offenkundig gescheitert, sagte er. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sagte gegenüber der Welt, man erlebe es nun zum wiederholten Male, dass die »Querdenker« sich nicht an Auflagen hielten und gezielt die Eskalation suchten. Der Staat dürfe aber »nicht zurückweichen«.

Kritik kam auch von der hessischen Linke-Landtagsfraktion. »Die Coronaleugner sind eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger«, sagte Ulrich J. Wilken, Vizepräsident des Landtags, am Sonntag auf jW-Anfrage. Die politische Verantwortung für die Ereignisse vom Vortag trage die Landesregierung. Recht und Gesetz müssten endlich wieder für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen gelten, forderte er. »Was wir am Samstag erleben mussten, kam nicht überraschend. Die Veranstalter selbst hatten bis zu 17.500 Teilnehmer angekündigt«, sagte der Abgeordnete.

In anderen Städten fanden am Wochenende kleinere Demonstrationen und Kundgebungen statt, die sich gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie richteten. Eine Demonstration faschistischer Gruppen mit etwa 500 Teilnehmern im Berliner Regierungsviertel wurde am Sonnbend von der Polizei auf der Straße des 17. Juni wegen Verstößen gegen die Schutzbestimmungen aufgelöst.

Unterdessen bröckelt die Unterstützung für die Politik der Bundesregierung in Sachen Pandemiebekämpfung deutlich. In einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts »Yougov« sprachen sich nur 30 Prozent der Befragten dafür aus, die Einschränkungen zur Kontaktvermeidung wieder auszuweiten. 23 Prozent sind demnach für eine Beibehaltung der aktuell gültigen Maßnahmen. 22 Prozent plädieren trotz steigender Infektionszahlen für weitere Lockerungen; 15 Prozent sprechen sich für ein Ende aller Maßnahmen aus.