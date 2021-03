Erzwungener Rückzug

Andreas Gebert/dpa Horst Seehofer und Adolf Sauter im Plenarsaal des bayerischen Landtags (München, 25.10.2012)

In der »Maskenaffäre« der Union hat der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter (CSU) am Sonntag alle Parteiämter abgegeben. Dazu zählen insbesondere seine Sitze in CSU-Vorstand und -Präsidium, der Vorsitz der CSU-Finanzkommission sowie der CSU-Kreisvorsitz Günzburg. Das teilte Sauter am Sonntag mit. Zugleich erklärte Sauter, dass er seine Mitgliedschaft in der Landtagsfraktion ruhen lasse. Sein Landtagsmandat legte er nicht nieder.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat gegen Sauter, der als einflussreicher Akteur in der CSU gilt, wegen eines Anfangverdachtes Korruptionsermittlungen eingeleitet. Sauter hat die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückgewiesen. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit dem Ankauf von medizinischen Schutzmasken durch den Staat. Außerdem besteht ein Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, der wie Sauter ebenfalls aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg stammt.

Die CSU-Parteispitze hatte Sauter zuletzt aufgefordert, seine Parteiämter abzugeben, und ihm mindestens indirekt auch mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht. Die Landtagsfraktionsspitze drohte Sauter zudem mit dem Rauswurf aus der Fraktion und stellte ihm ein Ultimatum bis zum Sonntag mittag, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe »plausibel und nachvollziehbar auszuräumen«. Über einen möglichen Ausschluss soll in der neuen Woche entschieden werden.

Sauter wies das Ultimatum zurück, erklärte aber nun, seine Mitgliedschaft in der Fraktion bis zum Ende des Verfahrens ruhen lassen zu wollen. Er fügte hinzu: »Ich tue dies, obwohl ich überzeugt bin, in keiner Weise gegen meine Abgeordnetenpflichten und gegen Gesetze verstoßen zu haben.« Für weitergehende Maßnahmen seitens der Fraktion gebe es keinen Anlass.

Angesichts der durch die »Maskenaffäre« ausgelösten Krise verschärft die CSU ihre Regeln für amtierende und künftige Mandatsträger. Das kündigte Parteichef Markus Söder am Sonntag in München an. So soll es »volle Transparenz« bei den Nebeneinkünften geben, wie aus einem Zehnpunkteplan der Parteispitze hervorgeht. Bei Führungsaufgaben für die CSU in Parlamenten sollen gewerbsmäßige Nebentätigkeiten künftig untersagt werden. (dpa/jW)