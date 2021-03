Menschenkette gegen Rassismus

Florian Boillot

Auch im Berliner Bezirk Neukölln, wo in den vergangenen Jahren eine Kette neonazistischer Angriffe auf Migranten und Linke für Unruhe gesorgt hat, beteiligten sich aus Anlass des Internationalen Tages gegen Rassismus am Sonnabend Menschen an Kundgebungen. Im Ortsteil Alt-Rudow bildeten etwa 200 Menschen eine Menschenkette. Im Jahr 2020 wurden in Neukölln 214 neonazistische, rassistische und antisemitische Vorfälle erfasst. Zu der Menschenkette hatte ein Bündnis aufgerufen, an dem unter anderem der DGB und die Partei Die Linke beteiligt sind. (jW)