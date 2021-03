Psychopathische Triebtäter

Daniel Hager/JV/REUTERS/Stephanie Keith/Pascal Lauener/public domain Was haben der Dalai Lama, Ken Jebsen und Kapitolstürmer Jake Angeli gemeinsam? (Illustration aus dem besprochenen Heft)

Die kapitalistische Gesellschaft ist dem Grunde nach irrational strukturiert – das ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Wie ein gewisser Karl Marx damals im »Kapital« schrieb, müsse man sich, um den Kapitalismus zu verstehen, in die »Nebelreligion der religiösen Welt« flüchten. Marx prägte damals den Begriff »Kapitalfetisch« für den der Warenwirtschaft zugrunde liegenden Zwang der Geldvermehrung nur um der Geldvermehrung willen (der Wert »hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldne Eier«). Damit baute er allerdings auf einem Vorgänger auf: Charakterisierte doch sein Freund Friedrich Engels in einem früheren Text das dem Kapitalismus innewohnende Gesetz der Konkurrenz als ein »Naturgesetz, das auf der Bewusstlosigkeit aller Beteiligten beruht«. Die von Marx und Engels dokumentierten Verrücktheiten der Durchsetzungsphase des Kapitalismus werden von den derzeitigen Zerfallserscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft allerdings deutlich übertroffen. Die kulturpolitische Zeitschrift Melodie & Rhythmus wählte als thematischen Schwerpunkt ihrer neuesten Ausgabe daher mit gutem Grund »Irrationalismus und Wahn«.

Arnold Schölzel schreibt in seinem Aufmacher zum Titelthema: »Atomkrieg, Klimawandel, Artenvernichtung und soziale Ungleichheit sind Bedrohungen, die vom Kapitalismus nicht bewältigt werden können.« Diese nachgewiesene Unfähigkeit habe ein Anwachsen irrationaler Verhaltensweisen sowohl in höheren Chefetagen von Wirtschaft und Politik als auch in breiten Kreisen der ganz normalen Bevölkerung zur Folge. Als entscheidend für die Wellen von Verrücktheiten betrachtet Schölzel – unter Bezug auf Adorno – »die Verfassung des Kapitalismus«.

Die Psychologie hat früh festgestellt, dass der Anteil deutlich gestörter Personen in Chefetagen von Großunternehmen höher ist als in der Normalpopulation. Das ließ bürgerliche Denker rätseln, wie solche Personen trotz dieses Handicaps den Aufstieg in solch hohe Gefilde schaffen konnten. Die Fragestellung war allerdings falsch: Die künftigen Manager, Geschäftsführer und Aufsichtsräte hatten die notwendigen Karrieresprünge nicht trotz ihrer soziopathischen Veranlagung erreicht, sondern eben wegen dieser. Immerhin thematisierten nunmehr zahlreiche Werke von Filmkunst und Literatur nicht mehr nur die Resultate von Armutskriminalität – sie schilderten auch psychopathische Triebtäter, die der Spitze der Gesellschaft entstammten.

Markus Fellners Beitrag über die Darstellung verrückter Serientäter in US-amerikanischen Spielfilmen konzentriert sich auf die Romanverfilmung »Das Schweigen der Lämmer« aus dem Jahre 1991. Der Psychologe Hannibal Lecter – negativer Held des Streifens – gehört zweifelsfrei zur weißen Oberschicht der USA, ist intelligent, hochgebildet – und außerdem ein psychopathischer Serienmörder, dem im Verlauf der Handlung die Flucht aus dem Hochsicherheitstrakt gelingt. Wie Fellner treffend schreibt, spiegele sich in Lecter »ein ideologisch hochwirksames Ideal autonomer Subjektivität der neoliberalen Gesellschaft. Alles scheint möglich, wenn man nur den Mut hat, sich über Normen hinwegzusetzen.« Man könnte zu Fellners Beitrag noch ergänzen: Dass gerade dieser Film ein Riesenerfolg wurde, hing ganz gewiss auch mit der Situation der 90er Jahre zusammen, als nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Osteuropas der galoppierende Irrsinn des Marktradikalismus wahre Triumphorgien feierte.

Enno Stahl betrachtet in seinem Artikel den Wahn hingegen als ein »geheimnisvolles Zwitterwesen«, welches zwangsläufig Dichter anrege, sich mit ihm zu befassen. In der Folge liefert er eine interessante Beschreibung literarischer Werke, die entweder den ganz normalen Irrsinn der kapitalistischen Gesellschaft thematisieren oder aber von Autoren stammen, die selbst psychisch angeknackst waren. Ausführlich behandelt er beispielsweise das 1836 geschriebene Novellenfragment »Lenz«, in dem der revolutionäre Autor Georg Büchner den beginnenden Wahnsinn seines Dichterkollegen Jakob Michael Reinhold Lenz schildert. Lenz steht dabei für eine ganze Generation von Künstlern, die nach dem grandiosen Aufbruch, genannt Aufklärung, den Absturz in die Niederungen und Grausamkeiten des Frühkapitalismus nicht verkrafteten. Die einen sponnen sich in der Folge ein vormodernes Mittelalter zusammen, das es so nie gegeben hat, andere verfielen gänzlich dem Irrsinn.

Eine reizvolle Ergänzung erfahren diese Behandlungen des heutigen Irrationalismus durch die Texte des »M&R-Spezials« zum 100. Geburtstag des Dichters Erich Fried, den das Magazin am 7./8. Mai mit einer Onlineveranstaltung begeht. Während dessen Sohn Klaus aus persönlicher Warte das Verhältnis seines Vaters zu Israel beschreibt, skizziert Biograph Gerhard Lampe Frieds »Weg zur politischen Lyrik«. Den bürgerlichen Ideologemen seiner Zeit trat Fried mit »ernsten Wortspielen« und »einer besonderen Form ›konkreter Poesie‹« entgegen. Chefredakteurin Susann Witt-Stahl und Kulturtheoretiker Moshe Zuckermann greifen diese Facetten in einem Gespräch über Fried und das ideologische beziehungsweise ideologiekritische Potential der Sprache auf. Aufklärerische Kunst, das zeigen diese Beiträge, kann den regierenden Wahn zwar nicht beenden, aber enthüllen und damit bekämpfen.

Als etwas aktuelleres Beispiel könnte man in diesem Zusammenhang das genial-verrückte Antikriegsbuch »Catch 22« des US-amerikanischen Autors Joseph Heller nennen. Darin verstand der Romanheld irgendwann, dass nicht er selbst, sondern seine Vorgesetzten irrsinnig waren – eine Einschätzung, die man vom Militär durchaus auf die Gesamtheit der kapitalistisch verfassten Gesellschaft übertragen kann. Protagonist Yossarian traf daraufhin die einzig richtige Entscheidung: »Sollen die Lumpen doch wachsen, blühen und gedeihen! Ich kann ihnen bloß damit eins auswischen, dass ich verschwinde.«