Magische Stützen

Joe Skipper/REUTERS Nein, du bist der größte! Trump im Zwiegespräch mit Gott auf der CPAC-Konferenz in Orlando (28.2.2021)

Identifikatorisches Lesen hat einen zweifelhaften Ruf: Wer wirklich liest, heißt es, ist auf der Suche nach der Literatur, nicht nach sich selbst. Weniger wird sich gegen die identifizierende Lektüre einwenden lassen, auf die der Schlüsselroman spekuliert, und Leo Löwenthal (1900–1993), Mitbegründer der Kritischen Theorie, Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung und nach der Emigration in die USA Mitautor der »Dialektik der Aufklärung«, schreibt nach dem Zweiten Weltkrieg das, was heute eine Art Schlüsselsachbuch ist: Seine »Studien zur faschistischen Agitation«, auf Englisch verfasst, 1949 zuerst veröffentlicht und jetzt von Suhrkamp in einer Neuausgabe angeboten, behandeln die rhetorischen Strategien US-amerikanischer faschistischer Agitatoren der 30er und 40er Jahre und lesen sich heute über weite Strecken wie ein Psychogramm Donald Trumps. Den einen Faschisten zu nennen sich ja bis zum Schluss nicht recht durchgesetzt hat.

Nichts zu verbergen

Das neunte Kapitel ist dem »Selbstporträt des Agitators« gewidmet: Der Agitator (oder eben Trump) greift »auf traditionelle amerikanische Führungssymbole wie den unermüdlichen Geschäftsmann und den robusten Pionier zurück; diese werden überschattet vom Selbstbild des Märtyrers«, dem man die Wahl gestohlen hat und der trotzdem nicht aufgibt. »Kaum ein anderer wäre in der Lage, sein Selbstbild in so glühenden Farben zu zeichnen. Als der anständige Kerl, der er ist und der nichts zu verbergen hat, dessen Überschwenglichkeit und Gesprächigkeit keine Grenzen hat, wird er auch nicht durch Überlegungen des guten Geschmacks gehindert, ungeniert sein Privatleben und seine Selbsteinschätzung offen auszubreiten«, und zwar nicht mehr allein in Sälen, sondern via Twitter. Dass es unmöglich sein müsste, von den Lügen, Versimpelungen und Dummheiten nicht angeekelt zu sein, kann nur glauben, wem es auf Lügen, Versimpelungen und Dummheiten nicht gerade ankommt: Trump (oder eben der Agitator) zerstreut alle Befürchtungen seiner Gefolgschaft, »dass das, was er zu sagen hat, über ihren Horizont hinausgeht oder sich gegen ihre verfestigten Lebensformen richtet. Er ist der ältere Bruder, der die Dinge für sie in Ordnung bringt, nicht ein Unruhestifter, der die Grundmuster ihres Lebens zerstören will«, und dabei wird er, dessen gestörtes Ich sich als Repräsentanz des kaputten Selbst der Gefolgschaft anbietet, »gleichzeitig jammern und prahlen«. Wie Faschismus, legt Löwenthal nahe, ohne Narzissmus nicht zu denken ist, denn »die Menschen sind an Selbstverleumdung und Selbsthass gewöhnt und fühlen sich paradoxerweise zum selbstsüchtigen Narzissten hingezogen (…) Dementsprechend rechnet der Agitator nicht mit Unterstützung von Leuten, die der Selbstkritik oder des Selbstbewusstseins fähig sind; er richtet sich an jene, die stets nach magischen Stützen zur Festigung ihrer Persönlichkeit Ausschau halten.«

Man muss es so ausführlich zitieren, zu verblüffend sind die Parallelen, und zwar viel eher zu Trump als zu europäischen Faschisten wie Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski, die den kleinen Leuten ja handfeste materielle Vorteile bieten, während der Trumpismus ein reiner Leerverkauf zugunsten des Großkapitals ist. Sogar das Golfspielen gehörte damals schon zum Arsenal der von Löwenthal als »Kurpfuscher« bezeichneten Propagandisten, die darauf bestanden, tausend Dinge lieber zu tun, als sich mit den Feinden der Nation im Aus- und besonders Inland herumzuschlagen: »In my spare time, I’d play golf«, sagt einer. Was sich allerdings verschoben hat, sind die Maßstäbe in punkto Ehe und Familie: Spielte der Agitator alten Zuschnitts noch den sauberen Ehemann, der gerade darum dem schmutzigen, jüdischen Kommunismus Einhalt gebieten musste (und Roosevelts »New Deal« zu einem »Nudeal« pornifizierte), hat der anständige Kerl von heute deshalb nichts zu verbergen, weil sich in der durchmedialisierten Gegenwart nicht mehr viel verbergen lässt. Da sein Kampf gegen »links« aber zumal den Kampf gegen die »korrekten« Eliten und ihre Sprach- und Umgangsregeln bedeutet, ist »Grab them by the ­pussy« nicht einmal mehr für Frauen ein Grund, ihn nicht zu wählen, sondern bloß wieder einer, sich dem Narzissten anzuvertrauen. Oder soll man sagen: hinzugeben? Die durchsichtigen Gründe, aus denen Joachim C. Fest seinerzeit den deutschen Faschismus als quasi sexuelles Verhältnis von Hingabe und Überwältigung beschrieb, macht die Beobachtung als solche nicht falsch; wie auch Sebastian Haffner Hitlers durchschlagende Reden auf dem Papier eher armselig als Penetration samt »Orgasmus« beschrieb.

Das Licht dimmen

Löwenthals Buch schließt den Faschismus auf, indem es sich auf seine Rhetorik konzentriert. Dass das so gut gelingt, ist in der Medien- als Postdemokratie keine unbedingt gute Nachricht. Vieles, was Löwenthal akkurat ausbreitet, ist längst im Sozialkundeunterricht wie im Arsenal des besorgten Leitartikels angekommen, und der bloße Umstand, dass Carolin Emcke ein Nachwort beisteuert, macht gewissermaßen darauf aufmerksam. Faschismus ist bei ihr nicht Kapitalismus plus Bewusstseinsindustrie, sondern »Google und Facebook« plus »Bruchstellen der demokratischen Repräsentation und der sozialen Infrastruktur«, und schöner, nämlich deutsch-sozialdemokratischer, lässt es sich kaum sagen. »Es wird heller mit Löwenthal«, schließt Emcke; und schön, wenn das Licht dann wieder wer dimmt.