Streit um ein Stück Ozean

Feisal Omar/REUTERS Der Grenzverlauf definiert auch die Handelswege. Warenverladung im Hafen von Mogadischu

Seit Montag verhandelt der Internationale Gerichtshof – englisch abgekürzt ICJ – im niederländischen Den Haag über die Seegrenze zwischen den ostafrikanischen Staaten Somalia und Kenia. Somalia hatte das Verfahren am 28. August 2014 in Gang gebracht, da es zuvor in jahrelangen bilateralen Gesprächen zwischen beiden Staaten nicht gelungen sei, die Meinungsverschiedenheit über den Grenzverlauf beizulegen.

Kenia erhob gegen die Behandlung des Streits vor dem ICJ sofort mehrere Einwände. Unter anderem bestritt die Regierung in Nairobi die Zuständigkeit des Gerichts: Erstens seien die diplomatischen Mittel noch gar nicht ausgeschöpft. Zweitens sollte ein formaler Rechtsstreit, wenn überhaupt, nicht durch das Gericht in Den Haag, sondern durch das für Grenzfragen zuständige Gremium der Afrikanischen Union (AU) entschieden werden. Die AU ist der Dachverband aller international anerkannten Staaten des Kontinents. Mitglied ist außerdem die von Marokko besetzte und beanspruchte Westsahara.

Am 2. Februar 2017 wies das ICJ den Einspruch Kenias mit einer ausführlichen Begründung zurück. Die Hauptpunkte waren: Die Klage Somalias sei zulässig, die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs sei gegeben. Danach wurden mehrmals Termine für die mündliche Verhandlung angesetzt, die später verschoben wurden. Das ging in erster Linie auf das Drängen Kenias zurück, den Parteien mehr Zeit für eine außergerichtliche Einigung zu geben. Im vorigen Jahr wurde die mündliche Verhandlung, die am 8. Juni beginnen sollte, auf den 15. März 2021 verschoben. Grund war diesmal die Covid-19-Pandemie. Der erneute Versuch Nairobis, einen späteren Termin zu erreichen, wurde am Montag abgelehnt. Daraufhin erklärte Kenia, dass es an den überwiegend per Videoschaltung geführten mündlichen Verhandlungen nicht teilnehmen werde.

Gegenstand des Streits ist ein Seestück, dessen Größe meist mit 150.000 oder 160.000 Quadratkilometern angegeben wird. Das Gebiet ist reich an Fischen, deren Fang vor allem für viele Kenianer von existentieller Bedeutung ist. Entsprechend stark ist dort die Empörung der Betroffenen. Ganze Regionen, wie etwa die Insel Lamu, könnten wirtschaftlich nicht überleben, falls die somalische Position zur Grenzziehung sich durchsetzen sollte, wird behauptet.

Ob das Seegebiet aber auch große Vorkommen von Erdöl und Naturgas birgt, wie in manchen Medien immer wieder ohne genauere Angaben unterstellt wird, ist nicht nur zweifelhaft, sondern unbewiesen. Es gibt dort keine Probebohrungen, die Anhaltspunkte für derartige Vermutungen liefern könnten. Ganz allgemein ist der ungeheure Reichtum an fossilen Rohstoffen, den die Regierungen in Mogadischu und Nairobi in Anspruch nehmen, um sich eine glänzende Zukunft vorauszusagen, bisher nicht handfest nachgewiesen und erforscht.

Dass zum Beispiel Somalia vor seiner 3.000 Kilometer langen Ostküste riesige Erdölvorkommen haben könnte, ist nicht auszuschließen. Mehr lässt sich dazu aber aufgrund der verhältnismäßig wenigen Probebohrungen nicht sagen. Öl in nennenswerten Umfang wird in Somalia immer noch nicht gefördert. Anders sieht es im faktisch unabhängigen, wenn auch nicht international anerkannten Somaliland am Golf von Aden aus.

Außerdem: Bei allen Versuchen, ausländische Investoren für den angeblichen Reichtum zu interessieren, lässt die Regierung in Mogadischu das umstrittene Seegebiet an der Grenze zu Kenia aus. Man wolle der Entscheidung des ICJ nicht vorgreifen, heißt es dazu. Vermutlich könnte man für ein offensiveres Vorgehen keinen der großen Ölkonzerne als Partner gewinnen.

Am Donnerstag war der letzte Verhandlungstag in Den Haag. Ein Vertreter der somalischen Seite fasste noch einmal die Anträge der Regierung in Mogadischu an den Gerichtshof zusammen. Dazu gehörte auch die Forderung, Kenia aufgrund seines Verhaltens in dem Seegebiet wegen Verletzung seiner internationalen Verpflichtungen zu verurteilen. Gemeint sind damit offenbar technische Messungen und andere Vorbereitungen für künftige geologische Untersuchungen und Probebohrungen. Kenia solle dafür Entschädigung leisten und Somalia alle so gewonnenen Daten zur Verfügung stellen.

In der abschließenden Presseerklärung des Gerichts heißt es wenig informativ, dass dessen Entscheidung in einer öffentlichen Sitzung verkündet werden soll, deren Termin rechtzeitig bekanntgegeben werde.