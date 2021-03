Nächster »Einzelfall« bei hessischer Polizei

imago images/Michael Schick Hessischer Polizeibeamter mit dem Sturmgewehr »G38«

Zu dem Polizeibeamten aus Frankfurt am Main, der massenweise Waffen aus der Asservatenkammer verkauft haben soll, erklärte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Freitag:

Die neuen Berichte schlagen dem Fass den Boden aus: Der Frankfurter Polizeibeamte Tobias S. soll über 100 Waffen plus Munition entwendet und verkauft haben – ohne dass dies jemandem über längere Zeit aufgefallen sein soll? Es stellt sich auch die brisante Frage: An wen wurden die Waffen verkauft? (…) Die paramilitärische Söldnertruppe »Asgaard«, für die Tobias S. nebenbei gearbeitet haben soll, steht seit Jahren unter dem Verdacht, in rechtsradikale Umtriebe verstrickt zu sein. (…)

Ein rechtsradikaler Bundeswehr-Soldat, der an Treffen in Firmenräumen von Asgaard teilgenommen hatte, steht in Mecklenburg-Vorpommern unter Terrorverdacht. Und der Frankfurter Polizeibeamte Tobias S. soll laut ARD-Magazin »Kontraste« in führender Position für Asgaard tätig gewesen sein und als Söldner im Irak gearbeitet sowie illegal Daten aus den Datenbanken der Frankfurter Polizei weitergeleitet haben. Erneut kommt ein Skandal in der Frankfurter Polizei zum Vorschein, der einem angst und bange werden lässt. Wieder hat Innenminister Peter Beuth (CDU) im Innenausschuss am kommenden Donnerstag viel zu erklären – unter anderem, warum dies jetzt erst bekannt wird, wohin die Waffen verkauft wurden und warum ein Zusammenhang zum NSU- 2.0 -Skandal von Beginn an ausgeschlossen wurde.

Verdi forderte am Freitag unverzügliche Verbesserungen der Schutzmaßnahmen für Beschäftigte in der sozialen Arbeit. Dazu hieß es:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) betrachtet das verstärkte Infektionsgeschehen in Kindertageseinrichtungen und Schulen mit großer Sorge. »Die Einrichtungen fast uneingeschränkt zu öffnen, ohne dies mit ausreichend Impfungen und Testungen zu flankieren, ist fahrlässig«, kritisiert die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. »Hier wird die Gesundheit der Kinder, Eltern und der Beschäftigten aufs Spiel gesetzt.« Behle verwies in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Hochschule Fulda. Darin haben fast 30 Prozent der befragten Beschäftigten aus dem Bereich der sozialen Arbeit angegeben, über einen Stellenwechsel nachzudenken. Rund 16 Prozent planen danach sogar, aus dem Beruf auszusteigen.

»Mich wundert das nicht«, so die Verdi-Vize. »Die Beschäftigten in der sozialen Arbeit werden von ihren Arbeitgebern und der Politik allein gelassen.« Aktuelle Daten der Krankenkassen bestätigen, dass sich Beschäftigte dieser Berufsgruppen häufiger infizieren als andere Beschäftigte. Behle forderte die Träger der Einrichtungen auf, in dieser Situation endlich gegenzusteuern und verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen, ansonsten drohe eine weitere Verschärfung des bereits bestehenden akuten Fachkräftemangels in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und in der gesamten sozialen Arbeit. (…) Verdi erwartet, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass Covid-19 durch die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen als Berufskrankheit für alle Beschäftigten, die im direkten Kontakt zu Menschen stehen und wo kein Abstand eingehalten werden kann, anerkannt wird.