Globaler Klimastreik

Auf der Oberbaumbrücke im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben Jugendliche die Fahrbahn mit dem Spruch »Another World Is Possible« (Eine andere Welt ist möglich) bemalt. Daneben gingen sie unter anderem für Naturschutz und Solidarität auf die Straße. Der Protest forderte zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze bei der Erderwärmung auf. Die Schulstreikbewegung »Fridays for Future« hatte am Freitag zu einem »globalen Klimastreik« aufgerufen. Wie hier in Berlin beteiligten sich Menschen mit verschiedenen Aktionen in mehr als 200 deutschen Städten. (dpa/jW)