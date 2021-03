Kilometerweise Wissen

imago/WEREK Sportpolitische Erinnerungen: Walther Tröger in seiner Zeit als Bürgermeister des Olympischen Dorfes der Sommerspiele 1972 in München

Für sportgeschichtlich Interessierte ist der Keller im Hauptquartier des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) das Paradies. Hier in Hessen, inmitten des Frankfurter Stadtwaldes, ist das »Gedächtnis des Sports« zu Hause: Die rund 15.000 Aktenordner, die dort unterirdisch gelagert werden, ergeben aneinandergereiht bestimmt 1,2 Kilometer. Aufbewahrt ist der Bestand in einem Dutzend langer Rollregale. Darin befinden sich nicht nur alle möglichen schriftlichen Unterlagen aus der Geschichte des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland (NOK) und des Deutschen Sportbundes (DSB). Ebenso lagern hier die Dokumente des 2006 gegründeten Dachverbandes DOSB. »Unsere Bestände sind zwar noch nicht vollständig inventarisiert, aber wo sich ein bestimmter Ordner oder eine Akte befindet, die gewünscht wird, das wissen wir genau«, sagt Ulrich Schulze Forsthövel, seit zehn Jahren der Chef im »historischen Keller«.

Der 67 Jahre alte Sporthistoriker rechnet in diesen Wochen mit reichlich neuem Material. Etwa die Hälfte aus den Privatbeständen von IOC-Ehrenmitglied Walther Tröger, der Ende vorigen Jahres im Alter von 91 Jahren verstarb, ist bereits in den Gesamtbestand integriert. Nun steht die Überführung von Teil zwei des Trögerschen Nachlasses an. Der erste, bereits vorsortierte und aufbereitete Teil füllte ursprünglich einen Raum mit 4,5 mal 4,5 Metern Grundfläche und einer Höhe von 2,5 Metern. Material von ähnlicher Dimension befindet sich noch im Familienbesitz und soll nun in der DOSB-Zentrale zusammengeführt werden.

»Das ist ganz in seinem Sinne und sicher auch im Sinne seiner Familie. Wir waren schon seit über sechs Jahren im Gespräch darüber«, berichtet Schulze Forsthövel. Er weiß am allerbesten, welche Arbeit mit der Übernahme dieses großen Nachlasses wartet. Allein aus Trögers Perioden beim Internationalen Basketballverband FIBA (1964 bis 1994), als Sportdirektor des IOC (1983 bis 1990), IOC-Mitglied (1989 bis 2009) und Präsident des NOK für Deutschland (1992 bis 2002) stammen zahlreiche Unterlagen. Für das »Gedächtnis des Sports« ist es ein wahrer Fundus.

Tröger musste in seiner langjährigen Tätigkeit im und für den Sport mehrmals seine Büros wechseln, das hatte für die »Aktenberge« spürbare Folgen. »Nicht die Substanz dieser Sachen hat unter den Umzügen gelitten, aber ihre Ordnung«, weiß Schulze Forsthövel von den unzähligen Kisten und Kartons, die teilweise nur mit einem Jahresvermerk versehen oder überhaupt nicht beschriftet sind. Sie alle werden auszupacken, zu sichten und zu ordnen sein, bevor die eigentliche akribische Mission des Archivalischen beginnen kann. Vielleicht ist mit einem ersten sichtbaren Ergebnis für die Öffentlichkeit schon im kommenden Jahr zu rechnen, anlässlich eines sporthistorischen Jubiläums: zur Erinnerung an Trögers Bürgermeisteramt im Olympischen Dorf bei den Sommerspielen 1972 in München (dann vor genau 50 Jahren).

Ins Leben gerufen wurde das »Gedächtnis des Sports« vom DOSB vor zwölf Jahren unter der allgemeineren Überschrift »Wissensmanagement«. Mit dem erklärten Ziel des damals noch sehr jungen Dachverbandes, im Umgang mit der eigenen Geschichte voranzugehen und ganz praktisch dafür zu sorgen, dass den Mitarbeitern im »Haus des Sports« schnell und effizient dringend benötigte Informationen, Protokolle oder andere Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen. Zugleich sollen mit dem »Gedächtnis« Interessenten von außen die Möglichkeit erhalten, mit dem Archivmaterial zu arbeiten: seien es Sporthistorikerinnen oder andere Wissenschaftler, Buchautorinnen, Journalisten oder auch Filmemacherinnen und Studenten, die ihre Haus-, Diplom- und Bachelorarbeiten schreiben.

Nicht zuletzt soll das »Hausarchiv des Sports« Verbände und Vereine animieren, ihre Chronik oder Vita nicht außer acht zu lassen. Damit auch dort nach dem Vorbild der Zentrale Unterlagen als sportliches Kulturgut aufbewahrt, gesammelt, gesichtet, geordnet und womöglich eigenständig professionell archiviert werden. Wichtig bei alldem sei, so Schulze Forsthövel, überall im bundesdeutschen Sport ein Gespür und ein Bewusstsein für die eigene Historie zu entwickeln. Selbst im kleinsten Verein kann vergilbtes Papier große Schätze bergen.