Mit feinen Flügeln

Privat Dadaismus, Surrealismus, Buchstabensalat?

Warum kennt man solch unheimliche Musik nicht, die bereits im Titel die wahre Poesie trägt: »Alchemie am Wochenende«, »Glücklich. Traurig. Seltsam«, »Zuckerbäckerbrigade« oder »Schnee im zarten Jahr«. Es ist das Klanguniversum von Christian Pfluger, der in der Schweiz, gleich hinter den Bergen, seit 1981 Unmögliches schuf. Leider nahmen nur Auserwählte diese Art von Musik in sich auf, um damit ihre Seele zu kitzeln. Jede angerauhte Gitarren schwingende Band wird in der Schweiz in den Himmel gehoben. So finden sich das Mittelmaß bedienende Musiker, ob nun Opus oder Gotthard, schnell in den Hitparaden des schlechten Geschmacks wieder. Doch was ist mit Christian Pfluger, der seit 1981 als einziges Mitglied von Die Welttraumforscher (mit zwei t) psychedelische Musik mit zeitgenössischen Rhythmen mischt, sich an den Kosmischen Klängen aus Deutschland orientierte und als Multiinstrumentalist Kassetten, Vinylscheiben und CDs im Alleingang bespielt?

Als Kind hielt sich der »Forscher der Träume« oft bei seiner Oma in Augsburg auf. Hier entdeckte er rätselhafte Klänge von Musikformationen, die sich gerade von der Amerikanisierung abwandten und Eigenes kreierten. So kam Pfluger auf die Idee, wunderliche Geschichten aus der weiten Welt im eigenen Wohnzimmer auf Kassette aufzunehmen. Es war, noch vor der digitalen Welt, preiswerter als die Pressung von Schallplatten. Jeder konnte nach eigenem Ermessen Kassetten »ziehen« und an Musikbegeisterte weiterreichen. Irgendwann hörten auch Mouse on Mars Musik vom Welttraumforscher. Seither sind die beiden Avantgardeelektroniker Fans, die Klanggebilde des Schweizers nennen sie wegweisend.

Leider geht Pfluger nur selten auf Tournee, spielte zwar mal mit Mani Neumeier von Guru Guru und Damo Suzuki von Can, doch will er sich eigentlich nicht angucken lassen, die Musik soll sprechen. In einem Interview sagte er, dass er »Musik für Fans kreiert, die gerne Musik mögen, die das Produkt anfassen möchten«. Gerade veröffentlichte das umtriebige Label Bureau B, das liebevoll in der Welt der unentdeckten elektronischen Klänge nach Höhepunkten sucht, zwei Alben von Die Welttraumforscher mit schönen Songs. Es sind Lo-Fi-Pop, Folk, der mit feinen Flügeln durch die Welt schwebt, und geometrische Lieder mit seltsamen Texten zu vernehmen, die sich an klingenden Sternklängen reiben. Leguan Rätselmann taucht in den Liedern auf, Kip Eulenmeister und eine Wasserstadt, die so wundersam ist wie die vergessenen Geräusche, die Pfluger auf dem Dachboden beim »Telefontanz« fand.

Ist es Dadaismus, Surrealismus? Wohl von allem ein bisschen. Und viel von den Residents, die am Anfang ihrer Karriere ebensolche Forscher waren und später dann doch langweilig wurden. Bei Pfluger erinnert sich der Hörer für einen Augenblick an Der Plan, an Devo oder gar Television. Nun endlich wird des schüchternen Musikers große Periode mit »Die Rückkehr der echten Menschheit« (1981–1990) und »Wir arbeiten für die nächste Welt« (1991–2012) ausführlich dargestellt. Nett, gesittet und lieblich mag es der Welttraumforscher im wahren Leben, in dem er als Tontechniker im Züricher Schauspielhaus arbeitet und in seiner Freizeit die Kornkreise in Südengland erforscht. Doch sobald er seine Instrumente bedient, erledigt er einen kosmischen Auftrag, der ihn auf eine Reise durch Sphären und Melancholie schickt und den Hörer rätselnd, aber glücklich zurücklässt.