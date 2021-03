Zurückgelassen

Die Stadt Düsseldorf gibt ein Gemälde des österreichischen Landschaftsmalers Johann Christian Brand (1722–1795) an die Erben der früheren jüdischen Eigentümer zurück. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Bild war bisher im Bestand der städtischen Sammlung im Kunstpalast. Das Gemälde habe einem Ehepaar in Wien gehört, das 1938 nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazideutschland aus der Stadt geflohen war. Die zurückgelassene Einrichtung samt Bild sei zwangsversteigert worden. Anhand zahlreicher Merkmale wie Rahmen, Maße und einer fünfstelligen Nummer sei das Bild identifiziert worden. (dpa/jW)