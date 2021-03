Der Stern passt nicht zur Tracht

Patrick Pleul/dpa Eigenwillige Poesie der leisen Töne: Der Schriftsteller Jurij Koch (2016)

Jurij Koch war Mitte 20 als seine Novelle »Zidowka Hana« (»Die Jüdin Hana«) 1963 auf Sorbisch erschien. Unter den Sorben ist das Buch bekannt und beliebt und erfuhr mehrere Auflagen. Zumindest Auszüge wurden vor 1989 im Sorbischunterricht gelesen und diskutiert. Lenka Cmuntova, Regisseurin aus Prag, inszenierte 1968 mit dem Sorbischen Pioniertheater Bautzen eine dramatisierte Fassung der Novelle.

Als der Historiker Hermann Simon, Gründungsdirektor der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum, Jurij Koch 1990 um eine deutsche Übersetzung der Novelle bat, war dieser von der Idee gar nicht begeistert. Bis heute sieht Koch seine Novelle kritisch. Sie wäre ein erster literarischer Versuch, sentimental, voller ausschweifender Naturbetrachtungen und stellenweise regelrecht pathetisch. Einer Übersetzung würde er niemals zustimmen. Das war es dann erst einmal – bis Heiko Kosel, Landtagsabgeordneter der Partei Die Linke in Sachsen, Hermann Simon bat, auf einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Geburtstages von Annemarie Schierz zu sprechen, einer am 15. August 1918 in Horka geborenen katholischen Sorbin jüdischer Herkunft. Simon sichtete das Material und sagte zu.

Jurij Koch, 1936 in Horka geboren, hatte das Thema ebenfalls nie losgelassen. Sein 2012 erschienenes Buch »Das Feuer im Spiegel – Erinnerungen an eine Kindheit« beginnt mit einer Begebenheit, in der es genau um diese Frau geht, um jene historisch verbürgte Person Annemarie Schierz bzw. Kreidl, die im Dorf nur Hana Sercec oder Kschischans Hana genannt wurde. Diese Erinnerungen waren für Hermann Simon der Anlass, die Biographie der tatsächlichen Hana zu erforschen. Jurij Koch entschloss sich schließlich, die fiktionale Geschichte in deutscher Sprache neu zu schreiben. Simon verfasste ein ausführliches Nachwort.

Die Erzählung beginnt im Frühling 1939 und endet im Sommer 1943. Ort der Handlung ist Horka, das sorbische Horki bei Kamenz, heute Ortsteil von Crostwitz (Chroscicy). Das Unheilvolle wird von Jurij Koch ohne Umwege, ohne künstlichen Spannungsaufbau gleich auf den ersten Seiten eingeführt. Dass eine Geschichte über eine jüdisch-sorbische junge Frau in dieser Zeit nicht gut ausgehen wird, dürfte von Anfang an klar sein. Dennoch: Hat man den nur 78 Seiten umfassenden Text einmal zu lesen begonnen, lässt er einen nicht los. Es geht um einen Mord, um Nazis als Außenseiter der Dorfgemeinschaft, um unspektakulären Widerstand, um Anpassung, um Liebe in schwerer Zeit, um Solidarität als das Normale in dem kleinen sorbischen Dorf, auch um Angst und Verrat. Die Erzählung handelt von der anfangs 20jährigen Hana, die das Sorbische und Katholische mit Selbstverständlichkeit auf dem Hof ihrer Adoptiveltern lebt, eigentlich aber Tochter wohlhabender Juden aus Dresden ist. Das Schlimme, das Gemeine, kommt leise in die Welt der Sorben und damit in das Leben von Hana. Nicht sie ist die Fremde im Dorf, auch nicht als immer mehr darüber zu reden ist, dass sie jüdische Eltern habe. Das Fremde im Dorf ist der Wahnsinn der »modernen Zeitläufe«, der die Menschen wohl als Gottes Ebenbilde, »aber doch unterschiedlich in Güte und Gattung«, wie der Crostwitzer Pfarrer predigt, zu sehen verlangt. Fremd sind Soldaten mit »ihren aufgenähten flügelspreizenden Adlern über den rechten Brusttaschen und den mitfliegenden hakigen Kreuzen im Schwanzschlepp«. Fremdkörper im Dorf ist der Polizist, des Sorbischen nicht mächtig, der aber unter den Sorben »für deutsche Ordnung zu sorgen hatte«.

Die Welt da draußen mit ihrem Streben nach Fortschritt und seltsamen neuen Wertvorstellungen darüber, wer die Minderwertigen und wer die Höherwertigen seien, sie verträgt sich nicht mit dem im Gleichklang von Natur und Mensch ablaufendem Leben in Horka und der harten Arbeit im nahen Steinbruch. Neue Moden und Anweisungen, das Tragen eines Judensterns etwa, passen nicht ins sorbische Dorf. »Und ob sich Hana auch einen Stern annähen müsse? ›Quatsch!‹ sagte der Schmied. ›Geht gar nicht. Passt nicht zur Tracht.‹« Anfangs machen die Dörfler noch Witze und halten zusammen. Doch das Misstrauen untereinander wächst und die Sorge auch, »dass das katholisch-slawische Getue nicht mehr in die modernen Zeitläufe passe.« »… ob es vielleicht eines Tages auch einen Sorbenstern geben werde?«

Wie so oft bei Jurij Koch kennzeichnen auch in diesem Buch eine sehr eigenwillige Poesie der leisen Töne und des Einklangs von Natur und Mensch seine Erzählkunst. Auf den letzten Seiten entfaltet sich noch einmal in besonderer Weise der einmalige Stil des meisterhaften Erzählers – berührend und doch ohne Sentimentalität.