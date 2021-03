Willkürjustiz und Ablenkung

Socrates Baltagiannis/dpa Geflüchtete fliehen mit ihren Habseligkeiten vor den Feuern im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (9.9.2020)

Zwei Minderjährige wurden am 9. März auf der Insel Lesbos wegen »Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben« schuldig gesprochen und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie gehören zu einer Gruppe von sechs Personen, die nach den Ereignissen vom 8. September 2020, als das Lager Moria bis auf die Grundmauern niederbrannte, festgenommen und angeklagt worden waren.

Der Gerichtsprozess war von Unregelmäßigkeiten durchzogen und hat zentrale rechtsstaatliche Prinzipien der Fairness und Unschuldsvermutung verletzt. Bereits vor Beginn des Verfahrens war klar, dass die beiden Angeklagten schuldig gesprochen werden würden. Für die griechische Regierung scheinen sie als Sündenbock für den Brand des Lagers herhalten zu müssen. Durch ihre Verurteilung soll offensichtlich von der Verantwortung der EU und des griechischen Staates für die katastrophalen Zustände in den europäischen »Hotspotlagern« abgelenkt werden, die durch den Brand erneut international mediale Sichtbarkeit bekamen.

Bislang haben zahlreiche weitere Fälle gezeigt, dass der griechische Staat die Gelegenheit nutzt, Geflüchtete, die für Proteste verantwortlich gemacht werden, zu kriminalisieren und ohne Beweise zu langen Haftstrafen zu verurteilen. So wurden bereits im Sommer 2017 die »Moria 35« nach großen Protesten im Lager Moria willkürlich auf der Grundlage von »Racial Profiling« verhaftet und neun Monate später vor dem Obersten Gericht von Chios verurteilt.

Im aktuellen Fall der »Moria 6« genannten Gruppe wurden die beiden jungen Männer, die als Asylsuchende aus Afghanistan nach Lesbos gekommen und zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung im vergangenen Jahr gerade 17 Jahre alt gewesen waren, zuvor sechs Monate lang in Untersuchungshaft festgehalten. Während des Prozesses wurden solidarische Unterstützer und Freunde der Angeklagten vor dem Gerichtsgebäude von der Polizei abgewiesen, mit Strafen belegt und mit weiterer Repression bedroht.

Zugelassen wurden nur zwei Zeugen der Verteidigung, für die Anklage sagten 17 Zeugen aus, konnten jedoch keine stichhaltigen Beweise vorlegen. Lediglich zwei Polizeibeamte behaupteten, die Angeklagten anhand eines Videos identifiziert zu haben, das zwei Personen mit ähnlicher Kleidung von hinten zeigt, widersprachen sich jedoch in ihren Aussagen. Trotz Abwesenheit des Hauptzeugens, dessen Aussage zur Verhaftung der zwei Angeklagten geführt hatte, wurde seine schriftliche Aussage als glaubwürdig erachtet.

Am Ende wurden die beiden Angeklagten wegen »Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben« schuldig gesprochen und zu fünf Jahren Haft verurteilt, von denen sie zweieinhalb Jahre absitzen werden müssen. Freigesprochen wurden sie zumindest vom Vorwurf der »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung« – der gemeinsam mit jenem der Brandstiftung eine Strafe von 15 Jahren hätte bedeuten können. Ihre Anwälte des Legal Centre Lesvos werden gegen das Urteil Berufung einlegen. Die noch folgenden Gerichtsprozesse gegen vier weitere Personen, die wegen Brandstiftung in Moria angeklagt sind, werden vermutlich ebenfalls bald stattfinden.