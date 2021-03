Weiter so in Den Haag

Piroschka van de Wouw/REUTERS Will die bisherige Koalition fortsetzen: Premier Rutte (rechts, am 15.1.2021 in Den Haag)

Mark Rutte steht vor seiner vierten Amtszeit als Premierminister der Niederlande: Seine rechtsliberale VVD gewann die Parlamentswahl, die wegen der Coronapandemie dieses Mal von Montag bis Mittwoch ging, klar. Sie konnte einen Sitz hinzugewinnen und kommt künftig auf 35 der insgesamt 150 Sitze in Den Haag. Die Parteien, die zur Linken gezählt werden, erlebten hingegen ein Desaster. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag mittag, nachdem knapp über 90 Prozent der Stimmen ausgezählt waren.

»Wir haben die Niederlande in den vergangenen zehn Jahre durch Krisen gelotst und haben wieder das Vertrauen erhalten«, freute sich Rutte am Mittwoch abend. Er will die bisherige Koalition mit den linksliberalen »Democraten 66« (D66), der christdemokratischen CDA und der kalvinistischen Christenunie fortsetzen.

Rutte wird den Linksliberalen allerdings Zugeständnisse machen müssen, denn diese gehen gestärkt in die Verhandlungen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind D66 die zweitstärkste Partei in den Niederlanden. Sie gewannen fünf Sitze hinzu und stehen nun bei 24 Mandaten. Die CDA benötigt hingegen wohl ein wenig Aufmunterung, um noch einmal vier Jahre unter Rutte zu dienen. Sie verlor vier Sitze und blieb mit fortan 15 Abgeordneten weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Auch die Christenunie hat aus der Regierungsbeteiligung keinen Gewinn ziehen können: Sie verharrt bei fünf Sitzen.

Im als links geltenden Lager herrscht derweil Tristesse. Sahen schon die Umfragen vor der Wahl kein gutes Ergebnis voraus, war der Absturz in der Abstimmung noch dramatischer als erwartet. »Mensch, was für ein Ergebnis«, rang Renske Leijten von der Sozialistischen Partei (SP) am Donnerstag auf Twitter um Fassung. Ihre Partei sackte von 14 auf neun Sitze ab – das schlechteste Ergebnis in diesem Jahrhundert. Leijten, auf Listenplatz 2 gesetzt, half im vergangenen Jahr mit, den Skandal um die zu Unrecht vom Staat zurückgeforderten Beihilfen für die Kinderbetreuung öffentlich zu machen. In Stimmen schlug sich das Engagement nicht nieder.

»Wir sind eine Partei der Straße, aber wegen Corona konnten wir nicht mit den Menschen sprechen«, schob die Spitzenkandidatin der SP, Lilian Marijnissen, die Schuld auf die Pandemie. Was die Fraktionschefin verschwieg: Die Sozialisten befinden sich bereits seit längerer Zeit im freien Fall. Marijnissen übernahm 2017 den Fraktionsvorsitz von Emile Roemer und verlor mit der SP alle vier Wahlen, die seitdem stattfanden.

Noch größere Verluste musste Groenlinks hinnehmen. Die Ökopartei stürzte von 14 auf sieben Sitze ab. Die sozialdemokratische PVDA erlebte ihren Tiefpunkt bereits bei der Wahl 2017. Damals trat sie als Ruttes Juniorpartnerin an und verlor krachend. Immerhin konnte sie jetzt ihre mageren neun Sitze behaupten. »Wir sind eine verantwortungsbewusste Partei«, schloss Spitzenkandidatin Lilianne Ploumen am Donnerstag eine Regierungsbeteiligung nicht völlig aus.

Den größten Zuwachs verzeichnet das ultrarechte »Forum für Demokratie«. Die Partei von Thierry Baudet konnte sechs Sitze hinzugewinnen und hat nun acht Abgeordnete. Das macht den Verlust von Geert Wilders locker wett, dessen Partei PVV drei Sitze einbüßte und nur noch auf 17 kommt. Zum rechten Lager gehört auch »JA 21«, die aus dem Stand vier Sitze eroberte.

Neben »JA 21« werden die Pro-EU-Partei Volt, die Landwirte der »Boer Burger Beweging« und wahrscheinlich auch »Bij 1«, der politische Arm der »Black Lives Matter«-Bewegung in den Niederlanden, erstmals ins Parlament einziehen.

Die »Querdenker« von »Viruswaarheid«, die unter dem kryptischen Namen »Kandidat Sieben« angetreten waren, bleiben mit 0,1 Prozent der Stimmen sicher außen vor. Er hatte im Wahlkampf 35 Sitze für möglich gehalten.