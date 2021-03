Persilschein für Woelki

Ina Fassbender/AFP Pool/dpa Rainer Maria Woelki am Donnerstag in Köln

Die offizielle Übergabe des mit Spannung erwarteten Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum Köln von Strafrechtler Björn Gercke an Erzbischof Rainer Maria Woelki war erst wenige Minuten her, da rollten – im übertragenen Sinne – auch schon die ersten Köpfe zweier hoher Würdenträger im Bistum. Neben Weihbischof Dominikus Schwaderlapp entband Woelki am Donnerstag auch den unter anderem für kirchengerichtliche Angelegenheiten zuständigen Offizial Günter Assenmacher »mit sofortiger Wirkung vorläufig« von seinen Aufgaben. Eigentlich hatte Woelki erst kommenden Dienstag Konsequenzen ziehen wollen. Am Mittag bot Schwaderlapp dem Papst seinen Rücktritt an. »Ich bitte Papst Franziskus um sein Urteil«, hieß es durchaus theatralisch in einer Stellungnahme Schwaderlapps.

Dem seit Monaten in der Kritik stehenden Woelki, dessen Umgang mit einem ersten Gutachten zum Thema die katholische Kirche in Deutschland in eine Krise gestürzt hat, stellte Gercke hingegen einen Persilschein aus: »Hinsichtlich Erzbischof Dr. Woelki konnten wir keine Pflichtverletzung erkennen«, sagte Gercke am Donnerstag im Maternus-Haus, einem Tagungszentrum des Erzbistums. »Medial wäre es für uns am einfachsten gewesen, Herrn Woelki hier zum Schafott zu führen«, sagte der Strafrechtler weiter. Dafür fehle aber jede Grundlage. Auch in dem vom Kardinal seit Monaten zurückgehaltenen sogenannten Münchner Gutachten sei er nicht belastet worden, teilte Gercke mit. »Wenn der Kardinal wirklich etwas bezüglich seiner eigenen Person zu vertuschen gehabt hätte, hätte er das Münchner Gutachten durchwinken können«, meinte Gercke. Woelki hatte das aus angeblichen rechtlichen und methodischen Gründen unter Verschluss gehalten, was zu einer in dieser Form beispiellosen Vertrauenskrise im Bistum und zu einer Welle an Kirchenaustritten geführt hat.

In dem nun vorgelegten 800 Seiten starken Gutachten zum Umgang der Kölner Bistumsleitung mit Vorwürfen des von Priestern begangenen sexuellen Missbrauchs konnte Gercke Hinweise auf 202 Beschuldigte feststellen. Grundlage der Untersuchung waren Kirchenakten aus den Jahren 1975 bis 2018. Demnach waren die Opfer mehrheitlich Jungen; bei den Beschuldigten handelte es sich zu 63 Prozent um Kleriker. In knapp 32 Prozent der Fälle habe es sich um sexuellen, in gut 15 Prozent um schweren sexuellen Missbrauch gehandelt. Die weiteren Fälle stufte Gercke unter anderem als Grenzverletzungen und sonstige sexuelle Verfehlungen ein. Gercke und seine Kollegin Kerstin Stirner zeichneten bei der Vorstellung der Ergebnisse dann allerdings auch ein düsteres Bild von den Vorgängen im Erzbistum. So kritisierte Gercke, dass sich über Jahrzehnte »offenbar niemand getraut hat, solche Fälle zur Anzeige zu bringen«. Die Verantwortlichen seien bestrebt gewesen, die bekanntgewordenen Fälle nicht an »die große Glocke« zu hängen, weil sie Reputationsschäden von der katholischen Kirche hätten abwenden wollen.

Laut dem Strafrechtler handelt es sich um das erste Gutachten dieser Art in Deutschland, in dem »ungeschwärzt« auch Namen von Verantwortlichen genannt würden. Darunter auch der des aktuellen Hamburger Erzbischofs Stefan Heße. Ihm legt das Gutachten elf Pflichtverletzungen zur Last. Dabei handele es sich unter anderem um Verstöße gegen die Melde- und Aufklärungspflicht. Heße war vor seiner Berufung nach Hamburg Personalchef und Generalvikar im Kölner Erzbistum. Er hatte Vorwürfe in der Vergangenheit wiederholt bestritten. Schwer belastet wurden auch Woelkis Vorgänger, die bereits verstorbenen Kardinäle Joseph Höffner (1906–1987) und Joachim Meisner (1933–2017). Auf Meisners Konto gingen rund ein Drittel aller Pflichtverletzungen, auf das von Höffner mehr als 20.

Als Reaktion auf die Vorstellung des Gutachtens forderte die kirchenkritische Organisation »Wir sind Kirche« den Rücktritt von Woelki und Heße. Ferner stelle sich die Frage, ob Woelki Schwaderlapp und Assenmacher nicht nur als »Bauernopfer« entlassen habe, um von seiner eigenen Verantwortlichkeit abzulenken, hieß es in einer Erklärung der Organisation, die dabei auf Woelkis enge Verbindung zum früheren Kölner Kardinal Meisner verwies.

Bereits am Donnerstag morgen hatte Matthias Katsch, Sprecher der Betroffeneninitiative »Eckiger Tisch«, im Deutschlandfunk deutlich gemacht: »Die katholische Kirche hat sich kein Schulterklopfen verdient, dass sie es nach zehn Jahren nun endlich geschafft hat, Schritte in die richtige Richtung zu machen.« Dieser Weg sei nicht freiwillig, sondern nur auf Druck von Presse und Betroffenen eingeschlagen worden. Katsch kritisierte auch, dass es in der Gesellschaft einen generellen Unwillen gebe, sich mit Opfern sexueller Gewalt auseinanderzusetzen.