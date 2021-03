Staat als Täter

Henry Nicholls/REUTERS Die Agentur Reuters warnt: »Dieses Bild könnte verletzen oder verstören«. Proteste am Dienstag in London

Eines kann man dem britischen Premierminister Boris Johnson nicht vorwerfen – einen Mangel an politischer Flexibilität. Seitdem die Londoner Polizei am vergangenen Sonnabend eine Mahnwache in Erinnerung an die durch einen Beamten Anfang März entführte und ermordete Sarah Everard brutal aufgelöst hat, interessiert sich Johnson plötzlich für die »Frauenfrage«. Die seit Sonnabend täglich in der Hauptstadt stattfindenden Proteste und die breite öffentliche Empörung über den Vorfall mag ihn zusätzlich zu Aktionismus angetrieben haben.

Was bietet der Premierminister nun den Frauen des Landes an? Er setzt die Geheimpolizei unter dem Banner der »Sicherheit für Frauen« in Marsch. Die Kritik wird mit Mobilisierung der Polizei beantwortet. Konkret verkündete Johnson am Montag das »Project Vigilance«, zu deutsch etwa Projekt Wachsamkeit.

Dahinter verbirgt sich der Vorschlag, verdeckte Ermittler der Polizei in Zivilkleidung nachts auf Streife in Nachtklubs zu schicken. Diese sollen »räuberische und verdächtige Straftäter« identifizieren und so »die Sicherheit von Frauen in diesen ­Lokalitäten besser gewährleisten«, so Johnson in einer aus Nr. 10 Downing Street verschickten Stellungnahme.

Doch die vom Premier neuerdings umgarnten Frauen winken ab. Aus gutem Grund, wie das feministische Netzwerk »Sisters Uncut« in einer ersten Reaktion auf Johnsons Vorstoß festhielt: »Die Polizei schützt nur sich selbst und sorgt nicht für unsere Sicherheit. Auch Polizisten in Zivil werden uns nicht schützen. Sonnabend nacht war die Polizei besoffen von Macht. Und jetzt gibt die Regierung ihr noch mehr Macht. Wir sagen dazu nein.«

Tatsächlich stellt die Polizei für Frauen eine Gefahr dar. Laut Recherchen des Onlineportals The Canary wurden von 2009 bis 2020 elf Frauen durch Beamte umgebracht. Neun der Opfer waren Ehefrauen oder Partnerinnen ihrer Mörder. Laut »Sisters Uncut« sind seit den 1970er Jahren 194 Frauen durch die Polizei oder Gefängniswärter ermordet worden.

Hinzu kommt, dass insbesondere verdeckte Ermittler in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt und bewusst gegen Frauen eingesetzt worden sind. Das ist derzeit Gegenstand einer andauernden, richterlich geleiteten Untersuchung der Aktivitäten geheim operierender Ermittler in England und Wales seit 1968. Bis 2008 sind rund 1.000 Organisationen durch Geheimpolizisten unterwandert worden. Es handelte sich dabei um eine Sondereinheit der Londoner Polizei, dem »Special Demonstration Squad«, deren Beamte mit falschen Identitäten ausgestattet wurden.

Zu den Zielen dieser Spitzel zählten verschiedene Antikriegsbewegungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace oder auch die militante Antifabewegung. Koordiniert wurde die Arbeit vom britischen Inlandsgeheimdienst MI5. Die Londoner Polizei gibt inzwischen zu, dem Geheimdienst direkt zugearbeitet zu haben. Das veröffentlichte das britische Aufdeckerportal Declassified UK am Dienstag.

Der Aufnahme von sexuellen Beziehungen mit in diesen Bewegungen aktiven Frauen kam dabei eine besondere Bedeutung zu, wie im Rahmen der richterlichen Untersuchung veröffentlichte Dokumente inzwischen zeigen. Insgesamt sind 30 Fälle bekannt, in denen verdeckte Ermittler dauerhafte Beziehungen mit Frauen eingingen. Alle diese Frauen waren Ziel polizeistaatlicher Ermittlungen, etwa weil sie in der Ökologiebewegung oder sozialistischen Organisationen aktiv waren. Teilweise heirateten die Spitzel die »Überwachungsobjekte« und hatten gemeinsame Kinder. Es existieren Protokolle, wonach manche Ermittler erheblichen Druck ausübten, um eine schnellstmögliche Heirat zu erreichen. In keinem der bekannten Fälle war den betroffenen Frauen bewusst, dass sie es in Wirklichkeit mit Polizisten zu tun hatten.

Das hatte System. Im Jahr 2018 wurde im Rahmen der Vorbereitung auf die richterliche Untersuchung ein vom Special Demonstration Squad erstelltes Arbeitsdokument öffentlich, das Geheimpolizisten empfahl, »schnellebige, desaströse Beziehungen« mit den von ihnen überwachten Frauen einzugehen. Einerseits waren solche Beziehungen hilfreich, um in politische Zirkel vordringen zu können. Andererseits wurde über die sexuellen und von psychischer oder gar körperlicher Gewalt geprägten Beziehungen das Selbstbewusstsein der Zielpersonen beschädigt. Es handelt sich hier also um eine Methode der psychologischen Kriegführung. Die 30 betroffenen Frauen sprechen deshalb auch von »Vergewaltigung durch den Staat«.

Es muss davon ausgegangen werden, dass derartige Methoden immer noch genutzt werden. Dafür spricht, dass Anfang März ein Gesetz in Kraft getreten ist, das verdeckten Ermittlern der Polizei und des Geheimdienstes Straffreiheit zusichert. Im Januar hatte das britische Oberhaus versucht, dieses Gesetz zumindest abzumildern und Verbrechen an Kindern, Morde, Folter und Vergewaltigungen von dieser Generalamnestie auszunehmen. Bei der abschließenden Lesung im Unterhaus machte die Regierungsmehrheit der Konservativen diese Änderungen wieder rückgängig. Das Agieren der sogenannten Spycops wird somit auch rückwirkend legal. Zukünftige Staatsverbrechen sind es nun auch.