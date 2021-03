Friedensgespräche in Moskau

Hussein Sayed/AP/dpa Salmai Khalilsad (2. v. l.), US-Sondergesandter für Aussöhnung in Afghanistan, und Mullah Abdul Ghani Baradar (2. v. r.), Leiter des politischen Büros der Taliban, unterzeichnen das Abkommen in Doha (29.2.2020)

Russland hat die USA und Vertreter der islamistischen Taliban aufgefordert, sich an das von ihnen unterzeichnete Abkommen von Doha zu halten. Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Donnerstag in Moskau zu Beginn eines Treffens der erweiterten »Troika« zum Friedensprozess in Afghanistan, weitere Verzögerungen bei der Lösung der Afghanistan-Frage »seien angesichts der sich verschlechternden Lage im Land inakzeptabel«. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Zu den Gesprächen in Moskau waren Vertreter Chinas, Pakistans und der USA angereist. Vor Ort war auch eine offiziell entsandte Delegation aus Kabul sowie der Taliban.

»Die Situation gibt Anlass zu wachsender Sorge vor dem Frühjahr und Sommer, wenn die militärischen Aktivitäten tendenziell zunehmen«, erklärte Russlands Außenminister. »Wir erwarten, dass das heutige Gespräch dazu beitragen wird, Bedingungen für Fortschritte bei den innerafghanischen Gesprächen zu schaffen«, betonte Lawrow. Der Außenminister bedankte sich bei Katar für seine Bemühungen, die Aussöhnung in Afghanistan voranzutreiben. Er bedauerte, dass das Abkommen von Doha bislang noch keine positiven Ergebnisse gebracht habe.

In dem Abkommen hatten sich die USA und ihre Verbündeten verpflichtet, innerhalb von 14 Monaten alle Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Die Taliban ihrerseits erklärten sich bereit, keine die Sicherheit der USA oder seiner Verbündeten bedrohenden Aktionen von afghanischem Boden aus zu starten.

Der Talibanvizechef Mullah Abdul Ghani Baradar sagte in seiner Rede in Moskau, die vom Sprecher des politischen Büros der Taliban auf Twitter veröffentlicht wurde, die USA seien ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht voll nachgekommen. Die Islamisten selbst hätten ihre Operationen »ausreichend« verringert. Werde das Abkommen voll umgesetzt, dann sei auch der Konflikt gelöst.

Der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung in Afghanistan und Delegationsleiter der afghanischen Regierung, Abdullah Abdullah, forderte mehr Tempo beim Friedensprozess und einen sofortigen Waffenstillstand. So könnten die Parteien in Doha ihre Diskussionen vor einem anderen Hintergrund fortführen, sagte er weiter. Die Rede war von seinem Sprecher auf Facebook veröffentlicht worden. (dpa/jW)