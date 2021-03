Ruhige Kugel

Lenzerheide. Wegen weiter anhaltender Schneefälle sind beim Finale des alpinen Skiweltcups in Lenzerheide (Schweiz) die Abfahrten der Männer und Frauen abgesagt worden. Am Mittwoch wurde entschieden, dass die Rennen nicht ausgetragen werden. Weil die beiden Schussfahrten nicht mehr nachgeholt werden können, stehen die Gewinner in den Disziplinwertungen fest: Bei den Männern holte der Schweizer Beat Feuz zum vierten Mal nacheinander die kleine Kristallkugel. Die Trophäe bei den Frauen ging an Sofia Goggia aus Italien.(dpa/jW)