Der für die Vergabe der Golden-Globe-Filmpreise zuständige Verband hat Medienberichten zufolge nach Kritik an fehlender Diversität die Aufnahme schwarzer Juroren zugesagt. Die aus ausländischen Journalisten in Hollywood bestehende Jury solle in diesem Jahr von 87 auf mindestens 100 Mitglieder aufgestockt werden, von denen »mindestens 13 Prozent schwarze Journalisten« seien, zitierte The Hollywood Reporter am Montag aus einer Mitteilung des Auslandspresseverbandes Hollywood (HFPA). Zuletzt hatten mehr als 100 Publizisten in einem Brief an die HFPA einen »ausdrücklichen Plan« für einen Wandel gefordert. (dpa/jW)