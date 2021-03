Großzügige Perspektiven

Das Pariser Architektenduo Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal ist mit dem diesjährigen Pritzker-Preis, der höchsten Auszeichnung für Architektur, geehrt worden. Das teilte die Jury am Dienstag (Ortszeit) in Chicago mit. »Indem sie die Verbesserung des menschlichen Lebens durch eine Perspektive der Großzügigkeit und Benutzungsfreiheit priorisieren, sind sie in der Lage dem Individuum sozial, ökologisch und wirtschaftlich zu nützen«, hieß es in der Begründung der Jury. Zu den bekanntesten Bauten des Teams gehört der Aus- und Umbau des Ausstellungsgebäudes Palais de Tokyo in Paris. (dpa/jW)