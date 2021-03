Aufklärung gefordert

Oliver Berg/dpa Wie man sich bettet: Eine Plastik des Künstlers Jacques Tilly beschreibt den bisherigen Willen des Erzbistums Köln zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.

Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich am Mittwoch zu einer Protestveranstaltung vor dem Kölner Dom zusammengefunden. Sie kritisierten einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Missbrauchsgutachtens das Verhalten des Erzbistums bei der Aufklärung der Vorfälle. Erzbischof Rainer Maria Woelki steht seit Wochen in der Kritik, da er die Veröffentlichung eines ersten Gutachtens zum Missbrauch im Erzbistum verhinderte. (dpa/jW)