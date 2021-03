Kommune gegen Kapital

imago images/KHARBINE-TAPABOR Barrikade auf der Place Blanche, die von Frauen verteidigt wurde (Lithographie von Hector Moloch)

Resolution der Kommunarden. Von Bertolt Brecht

1

In Erwägung unsrer Schwäche machtet

Ihr Gesetze, die uns knechten solln.

Die Gesetze seien künftig nicht beachtet

In Erwägung, daß wir nicht mehr Knecht sein wolln.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

2

In Erwägung, daß wir hungrig bleiben

Wenn wir dulden, daß ihr uns bestehlt

Wollen wir mal feststelln, daß nur Fensterscheiben

Uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

3

In Erwägung, daß da Häuser stehen

Während ihr uns ohne Bleibe laßt

Haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen

Weil es uns in unsern Löchern nicht mehr paßt.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

4

In Erwägung: es gibt zuviel Kohlen

Während es uns ohne Kohlen friert

Haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen

In Erwägung, daß es uns dann warm sein wird.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

5

In Erwägung: es will euch nicht glücken

Uns zu schaffen einen guten Lohn

Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken

In Erwägung: ohne euch reicht’s für uns schon.

In Erwägung, daß ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

6

In Erwägung, daß wir der Regierung

Was sie immer auch verspricht, nicht traun

Haben wir beschlossen, unter eigner Führung

Uns nunmehr ein gutes Leben aufzubaun.

In Erwägung: ihr hört auf Kanonen

– Andre Sprache könnt ihr nicht verstehn –

Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen!

Die Kanonen auf euch drehn!

© Suhrkamp Verlag