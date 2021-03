WHO: Weiterer Impfstoff für Covax-Programm zugelassen

David Zalubowski / dpa

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Coronaimpfstoff von Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Somit kann das Produkt des US-Herstellers für das internationale Covax-Programm zur Versorgung ärmerer Länder eingesetzt werden. Das gab die UN-Behörde am Freitag in Genf bekannt. Zuvor hatte die WHO die Impfstoffe von Pfizer/BionTech und von Astra-Zeneca gelistet.

Das Produkt von Johnson & Johnson war am Donnerstag von der EU-Kommission auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA genehmigt worden. Da der Impfstoff mit nur einer Dosis verimpft wird und weniger kalt gelagert werden muss als andere Produkte ist er besonders für Entwicklungsländer geeignet. Für Covax sind rund 500 Millionen Dosen gesichert. (dpa/jW)