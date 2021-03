Die Welle reiten

Berlin. Wer geglaubt hatte, die BRD würde mit dem Auslaufen des zweiten »Dopingopferhilfegesetzes« Ende 2019 von ihrer liebsten Spukgeschichte lassen, war etwas naiv. Natürlich werden uns auch in Zukunft immer neue Berichte über das unmenschliche DDR-Zwangsdoping schockieren. So sendete die ARD am Dienstag die Dokumentation »Menschenversuche: Die heimlichen Experimente im DDR-Sport« über Medikamententestungen an Freizeitsportlern. Die Pressuregroup »Dopingopferhilfe« weiß die Welle zu reiten. Noch vor der Ausstrahlung forderte sie die Fortsetzung aller Entschädigungsleistungen für reale und vermeintliche Opfer. Noch gäbe es »Leerstellen in Erforschung und Aufarbeitung des Themas«, weshalb die Zahlungen nicht zu befristen seien. Die dürfte es freilich, so ist es mit allen historischen Themen, wohl immer geben. Die bewährten sportpolitischen Kräfte dürften sich der Sache annehmen. (dpa/jW)