Paukenschlag in Madrid

Pool/EUROPA PRESS/dpa »Ein Genosse muss immer da sein, wo er am nützlichsten ist.« Iglesias gibt sich bezüglich der Wahl in Madrid angriffslustig

Ein kleineres Beben hat die spanische Politik aufgerüttelt. Nachdem in den vergangenen Tagen in den zwei Regionen Murcia und Madrid vorgezogene Neuwahlen ausgerufen worden waren, haben die Parteien in den Wahlkampfmodus umgeschaltet. Dabei wird immer deutlicher, welch große Bedeutung die Frage, wer die Regionen regiert, für die nationale Politik hat. Auf besondere Weise gilt das für die Hauptstadtregion.

Am Montag dann der Paukenschlag. Der bisherige Vize in der spanischen Regierung, Pablo Iglesias vom Linksbündnis »Unidas Podemos« (UP), gab bekannt, bei der für den 4. Mai anberaumten Wahl in der Region Madrid kandidieren zu wollen. In einem achtminütigen, über den Kurzbotschaftendienst Twitter verbreiteten Video erklärte er, dieser Schritt sei nötig, da »die Demokratie von einer neuen Rechten à la Trump bedroht« werde, die »im tiefen Staat gut positioniert und von Mächten aus der Wirtschaft sowie den Medien gefördert wird«. Angesichts dieses Panoramas sei es für ihn wichtiger, zu verhindern, dass die »Kriminellen« in Madrid an die Macht kommen, als den Posten als Vizeregierungschef auszuüben. »Ein Genosse muss immer da sein, wo er am nützlichsten ist«, so Iglesias weiter.

Die Madrider Regierungschefin Isabel Díaz Ayuso von der rechtskonservativen Volkspartei (PP) hat die Hauptstadtregierung während ihrer noch nicht einmal zwei Jahre andauernden Amtszeit nicht nur auf katastrophale Weise durch die Pandemie geführt. Mittlerweile erklärt sie auch ganz offen, mit den Faschisten von Vox koalieren zu wollen. Dementsprechend gab sie über Twitter das Motto »Kommunismus oder Freiheit« für den kommenden Wahlkampf aus. Iglesias konterte mit dem Teilen eines Videos des Arbeiterliedes »Bandiera Rossa (Avanti Popolo)«.

Um eine ultrarechte Regierung in der Hauptstadtregion zu verhindern, wolle er eine gemeinsame Kandidatur mit allen linken Kräften in der Autonomen Gemeinschaft bilden, verkündete Iglesias – womit insbesondere die Bürgerplattform »Más Madrid« gemeint ist. Die lehnte am Dienstag jedoch ab. Ebenfalls per Video erklärte deren Spitzenkandidatin Mónica García, man werde eine eigene Liste zur Abstimmung stellen. »Ich möchte bei den Wahlen antreten und die nächste Präsidentin von Madrid werden.« In der Sendung »El Intermedio« des TV-Senders La Sexta erklärte Iglesias sich dazu bereit, auch auf dem zweiten Listenplatz hinter García anzutreten. »Ich bin mir sicher, dass wir uns mit Mónica García, ihren Genossen und den Leuten von ›Más Madrid‹ einigen können.«

Alberto Garzón, Verbraucherschutzminister in der Zentralregierung, begrüßte noch am Montag die Entscheidung von Iglesias. Auf Twitter erklärte er, dessen Schritt, »in Madrid zu kandidieren, um die Ultrarechte zu bremsen, ist von Mut und einem historischen Verantwortungsbewusstsein gekennzeichnet. Eine richtige Entscheidung.« Die derzeitige Arbeitsministerin Yolanda Díaz von der Kommunistischen Partei (PCE) ist als seine Nachfolgerin in der Regierung vorgesehen. Im Gegensatz zu Iglesias ist die Politikerin auch unter den Sozialdemokraten vom PSOE äußerst beliebt. Insofern kann der Rückzug von Iglesias aus der Zentralregierung auch als Versuch einer Entlastung für die Koalition gelesen werden, die sich in der Vergangenheit immer wieder scharfen Attacken von der Rechten ausgesetzt sah.

Ein Wahlsieg für die Linke in Madrid dürfte indes nicht einfach werden. Eine vor Iglesias’ Bekanntmachung durchgeführte und am Montag veröffentlichte Wählerumfrage des Meinungsforschungsinstituts CIS sieht die PP bei 47 Abgeordneten. Die Faschisten von Vox kämen demnach auf 20 Sitze, was einer ultrarechten Koalition eine Mehrheit verschaffen würde. Die neoliberalen Ciudadanos – derzeit Koalitionspartner der PP – befinden sich hingegen im freien Fall, ihnen werden lediglich sieben Sitze vorausgesagt. Stärkste Kraft würde der PSOE, auf den Iglesias – ähnlich wie in der Zentralregierung – als Koalitionspartner baut. Für »Más Madrid« prognostiziert die Umfrage 17, für »Unidas Podemos« sieben Mandate.