Sorge um Öcalan

EPA/STEPHANIE LECOCQ/DPA Seit Jahren fordert die kurdische Bewegung europaweit, hier in Belgien, die Freilassung Öcalans (Brüssel, 17.11.2016)

Seit fast einem Jahr fehlt jedes Lebenszeichen von Abdullah Öcalan, dem in der Türkei inhaftierten Vordenker der kurdischen Freiheitsbewegung. Nachdem anonyme Social-Media-Accounts in der Türkei am Wochenende die Behauptung verbreiteten, Öcalan sei im Gefängnis verstorben, fordern dessen Anwälte sofortigen Zugang zur Gefängnisinsel Imrali. In europäischen Städten protestierten Kurden am Montag abend unter anderem vor türkischen Konsulaten und Botschaften unter dem Motto »Abdullah Öcalan ist unsere rote Linie«.

Die Staatsanwaltschaft Bursa hat zwar zwischenzeitlich die Gerüchte über Öcalans Tod dementiert. Doch die Anwälte fordern Klarheit durch einen direkten Kontakt. »Wir haben seit dem 27. April 2020 keinerlei Informationen über die Situation unserer Mandanten«, erklärte das Anwaltsbüro Asrin am Montag bezüglich Öcalans und seiner drei Mitgefangenen. Damals habe das letzte Telefonat mit Öcalan stattgefunden. »Imrali ist von jeglichen Informationsbeschaffungsmöglichkeiten abgeschnitten.« Nur ein Ende der Isolationshaftbedingungen könne die Sorgen über Öcalans Gesundheit ausräumen.

Der Vorsitzende der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) war im Februar 1999 vom türkischen Geheimdienst unter Beihilfe von US- und israelischen Geheimdiensten aus Kenia in die Türkei verschleppt worden. Dort wird er seitdem auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer unter weitgehenden Isolationshaftbedingungen festgehalten, die nur zu wenigen Gelegenheiten wie während der Friedensgespräche mit Vertretern des türkischen Staates in den Jahren 2013 bis 2015 gelockert wurden. Seit Mai 2019 wurden die wöchentlichen Anträge seiner Anwälte zum Besuch auf Imrali abgelehnt, den letzten Verwandtenbesuch hatte Öcalan am 2. März 2020.

Es sei nicht bekannt, aus welcher Quelle die Meldungen über Öcalans angeblichen Tod stammen, erklärten seine Anwälte. Dass solche Gerüchte gerade zum jetzigen Zeitpunkt gestreut werden, scheint indes kein Zufall zu sein. Denn die türkische Regierungsallianz aus der islamistischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und der faschistischen MHP arbeitet an der Ausschaltung der vor allem unter Kurden verankerten linken Demokratischen Partei der Völker (HDP), die bei den letzten Parlamentswahlen 2018 noch 11,7 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Während die AKP darauf setzt, die HDP durch Massenfestnahmen, Entzug der Immunität ihrer Abgeordneten und die Absetzung ihrer Bürgermeister lahmzulegen, strebt der faschistische Koalitionspartner ein Verbot der Partei als angeblich »verlängerten Arms der PKK« an. Gezielt verbreitete Gerüchte über Öcalans Tod könnten daher den Zweck haben, kurdische Jugendliche zu militanten Protesten zu provozieren, um so ein Parteiverbot zu rechtfertigen.

Eine Kurdistan-Allianz, der unter anderem der Dachverband Demokratischer Gesellschaftskongress (DTK), die HDP und die Kommunistische Partei Kurdistans angehören, ruft dazu auf, am kommenden Sonntag an den Feierlichkeiten zum kurdischen Neujahrs- und Freiheitsfest Newroz teilzunehmen. Die HDP-Kovorsitzende Pervin Buldan appelliert dabei an die AKP, »zum Geist des Jahres 2013 zurückzukehren«. Damals war während der Friedensgespräche auf dem Newroz-Fest in Diyarbakir eine Erklärung Öcalans verlesen worden. Der PKK-Vordenker hatte darin zu einem Waffenstillstand aufgerufen, um eine demokratische Lösung zu finden.