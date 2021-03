USA werben für Konfrontation

Kim Kyung-hoon/AP/dpa Japanisch-US-amerikanischer Gipfel der Außen- und Verteidigungsminister am 16. März 2021 in Tokio

Washington versucht vor den Gesprächen mit Beijing am Donnerstag Japan und Südkorea auf Konfrontationskurs zu China zu bringen: In »ernsthafter Sorge« über Chinas »wachsendes Machtstreben« haben die Verteidigungsminister der USA und Japans die Bedeutung ihres »Sicherheitsbündnisses« bekräftigt. In einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss der sogenannten Zwei-plus-zwei-Gespräche der Außen- und Verteidigungsminister in Tokio wiesen beide Staaten »Chinas rechtswidrige maritime Ansprüche und Aktivitäten im Südchinesischen Meer« zurück.

Zum Auftakt seiner ersten internationalen Reise war der neue US-Außenminister Antony Blinken am Vortag zusammen mit Pentagon-Chef Lloyd Austin in Tokio eingetroffen, um ihre japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi und Nobuo Kishi auf Linie zu bringen. An diesem Mittwoch wurden die beiden US-Minister zu Gesprächen in Südkorea erwartet.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten, so Blinken, »ist unsere Allianz ein Eckpfeiler für unseren Frieden, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand – nicht nur für unsere beiden Länder, sondern auch für die Region und in der Tat für die Welt«. Mit Japan teilten die USA »gleiche Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit«. Diese Werte seien jedoch »an vielen Orten bedroht, auch in der Region – ob in Myanmar oder auf unterschiedliche Weise in China«, fuhr Blinken fort.

An die Adresse der Demokratischen Volksrepublik Korea gerichtet forderten die Minister eine »vollständige Denuklearisierung«. Das Waffenarsenal Pjöngjangs stelle eine »Bedrohung für den internationalen Frieden und die Stabilität dar«.

Nordkorea hatte zuvor bereits auf die neuesten Provokationen Washingtons reagiert. Kim Yo Jong, erste stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der regierenden Partei der Arbeit Koreas (PdAK), erklärte, die Regierung des neuen US-Präsidenten Joseph Biden wolle »den Geruch von Schießpulver über unserem Land verbreiten«, wie die Parteizeitung Rodong Sinmun am Dienstag berichtete. Sie verurteilte das vergangene Woche gestartete Militärmanöver der USA mit Südkorea und warf der Regierung in Seoul vor, sich für einen »März des Krieges« entschieden zu haben. (AFP/dpa/jW)