Kette der Solidarität

Widerstand gegen Jobkahlschlag

Dutzende Beschäftigte protestierten am Dienstag mittag vor dem Werkstor des alteingesessenen Berliner Frankiermaschinenherstellers Francotyp-Postalia mit einer Menschenkette. Die Geschäftsführung will dort in einem ersten Schritt jeden fünften Industriearbeitsplatz vernichten. Das rief den Betriebsrat und die IG Metall (IGM) auf den Plan. Gesamtbetriebsrat Claus-Dieter Schuster warf der Leitung des Mittelständlers »kurzfristige Profitmaximierung« vor. Und Jan Otto von der IGM betonte, um jede Stelle kämpfen zu wollen. (jW)