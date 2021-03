Füssen. Der ESC Planegg hat in der Eishockeybundesliga der Frauen (DFEL) zum achten Mal die Meisterschaft gewonnen. Gegen Außenseiter Eisbären Juniors Berlin setzte sich der Rekordtitelträger im Endspiel des Final Four in Füssen mit 4:1 durch und krönte sich zum ersten Meister im deutschen Eishockey seit Beginn der Coronapandemie. (sid/jW)