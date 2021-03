Streit in der GdP

Christian-Ditsch.de Wissen noch nicht so genau, ob sie extrem Rechte in ihren Reihen wollen (Berlin, 12.9.2017)

Nachdem der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Öffentlichkeit am Donnerstag über die Verabschiedung eines »Unvereinbarkeitsbeschlusses«, der sich gegen die in weiten Teilen extrem rechte Partei »Alternative für Deutschland« (AfD) richtet, informiert hatte, geht der Brandenburger Landesverband laut einem Bericht der Märkischen Allgemeinen von Sonnabend offen auf Distanz zur eigenen Zentrale. »Wir sind der Auffassung, rechtlich ist das nicht haltbar«, zitiert das Blatt GdP-Landeschef Andreas Schuster mit Blick auf angebliche datenschutzrechtliche Bedenken. Zugleich betonte Schuster, dass die GdP mit diesem Beschluss »extrem« polarisiere, und sprach sich dafür aus, auch mit »Andersdenkenden« im Gespräch zu bleiben.

Eben dies sieht der Bundesvorstand offensichtlich anders, der insgesamt acht Jahre gebraucht hat, um sich deutlich von der bereits 2013 gegründeten AfD zu distanzieren. In dem am Donnerstag verabschiedeten Vorstandsbeschluss stellt die GdP unter anderem fest, dass die »Ziele, Positionen, Grundsätze und Werte der GdP« mit »denen der Partei ›Alternative für Deutschland‹ (AfD) unvereinbar« seien. Die Positionen und Meinungen der AfD widersprächen vielmehr »dem freiheitlich-demokratischen, rechtsstaatlichen und die öffentliche Sicherheit bewahrenden Selbst- und Rollenverständnis von Polizeibeschäftigten, das von der GdP vertreten und geteilt wird«, heißt es in dem verabschiedeten Papier. Darin wird außerdem festgehalten, dass die »Mitgliedschaft in der ›Alternative für Deutschland‹ (AfD) mit der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei nicht vereinbar« sei. »GdP-Mitglieder, die sich mit ihrer Parteimitgliedschaft zur AfD bekennen, sie unterstützen oder mit ihr sympathisieren«, seien fortan »in der GdP nicht willkommen und aufgefordert, die gewerkschaftliche Solidargemeinschaft zu verlassen«.

»Die GdP wird weiterhin mit großem Engagement dafür eintreten, dass demokratische Teilhabe und politische Bildung gestärkt werden, um populistischen und extremistischen Erscheinungsformen und Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft entgegenzuwirken«, teilte Dietmar Schilff, stellvertretender GdP-Bundesvorsitzender, in einer am Donnerstag auf der Homepage der Gewerkschaft veröffentlichten Stellungnahme mit. Seine Gewerkschaft werde sich daher »weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das freiheitliche Demokratieverständnis in der Polizei jederzeit gewahrt bleibt, die demokratische Widerstandsfähigkeit gestärkt und Polizistinnen und Polizisten ihren Widerspruch gegenüber Aussagen von Politikerinnen und Politikern, die das freiheitliche Demokratieverständnis in der Polizei gefährden, frei und selbstbestimmt äußern können«, heißt es dort weiter.

Der Beschluss des GdP-Bundesvorstands dürfte dabei für die Gewerkschaft nicht ohne Konsequenzen bleiben. Finden sich doch überdurchschnittlich viele Polizeibeamte und andere Staatsdiener wie Staatsanwälte und Richter in der Anhängerschaft der AfD. Mit dem nun verabschiedeten Beschluss könnten auch für den Chef der AfD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer, der im Hauptberuf Polizist und seit 21 Jahren GdP-Mitglied ist, seine Tage in der Gewerkschaft gezählt sein.

Der stellvertretende innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Hess, selbst ehemaliger Polizeihauptkommissar, drehte den Spieß in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung um und forderte, GdP-Bundesvorstandsvize Schilff solle »von seinem Amt zurücktreten«, da er »ein schlechtes Vorbild für Polizeibeamte« sei. Außerdem bezichtigte Hess die GdP, »als verlängerter Arm der Grünen und der SPD« – und damit »zweier Parteien« – zu agieren, »die die Interessen von Polizeibeamten regelmäßig mit Füßen treten« würden. »Um Parteipolitik unter dem Deckmantel politischer Korrektheit zu treiben«, greife die GdP »zu antidemokratischen Methoden, indem sie den Meinungspluralismus mit Füßen tritt«, so Hess. Sollte der Beschluss umgesetzt werden, »sollten sich alle Beamten, denen Demokratie und Meinungsfreiheit am Herzen liegen, mit ihren Kollegen solidarisieren und die GdP verlassen«, forderte der Bundestagsabgeordnete.