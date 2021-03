Das Berliner Ensemble öffnet Ende der Woche für ein Pilotprojekt seine Türen. Die Karten für die beiden Vorstellungen von »Panikherz« seien am Montag morgen innerhalb weniger Minuten ausverkauft gewesen, sagte eine Theatersprecherin am Mittag. Ähnlich lief es vergangene Woche beim Vorverkauf für ein Testkonzert der Berliner Philharmoniker. Mehrere Berliner Kultureinrichtungen wollen erproben, wie sie in der Pandemie wieder öffnen könnten. Das Publikum muss sich dafür zum Beispiel vorab auf das Coronavirus testen lassen. Bis Anfang April sind insgesamt neun Veranstaltungen geplant. Den Auftakt macht das Berliner Ensemble an diesem Freitag (19.3.). (dpa/jW)