Wut auf Polizei

Yves Herman/REUTERS Immer wieder kommt es in Belgien zu teils wütenden Protesten gegen rassistische Polizeigewalt (Brüssel, 7.6.2020)

In der belgischen Stadt Liège (deutsch: Lüttich) ist es am Sonnabend zu stundenlangen, heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und 200 bis 300 überwiegend jungen Demonstranten gekommen. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer ein, Jugendliche warfen mit Steinen.

Die Gewalt brach im Anschluss an eine Kundgebung von einigen Dutzend Personen auf dem Platz Saint-Lambert aus, dem kommerziellen Zentrum von Liège. Dort war am Montag vor einer Woche eine aus dem Kongo stammende um die 40 Jahre alte Frau auf brutale Art und Weise verhaftet worden. Passanten filmten den Vorfall, das Video sorgte in den sozialen Medien für große Empörung.

Der Ausbruch der Gewalt am Sonnabend kam dennoch überraschend. Plötzlich hätten Jugendliche, die offenbar nicht an der Kundgebung teilgenommen hatten, Polizisten angegriffen, berichtete eine Reporterin von RTL TVI in einem Beitrag des Senders. »Die Jugendlichen hatten große Wut und begannen mit Steinen zu werfen.« Eine Polizeistation wurde angegriffen, auch am Rathaus gingen einige Fensterscheiben zu Bruch. Es soll auch zu Plünderungen gekommen sein, wie belgische Medien berichteten. Die Bewohner der Innenstadt wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Erst gegen Abend beruhigte sich die Lage.

Was die Ereignisse eine Woche zuvor angeht, gehen die Versionen indes auseinander. Während die Polizei behauptet, die Krankenpflegerin habe vor ihrer Festnahme eine Beamtin gebissen und geschlagen, beschreibt die Frau gegenüber dem Onlinestadtblatt Boulettes Magazine die Situation anders: »Ich stieg aus dem Bus, um zu meinem Arbeitsplatz zu gehen, als ich eine Frau am Boden sitzend sah, daneben zwei Polizeibeamten.« Sie habe der Frau, die anscheinend gestürzt war, helfen wollen. Anwesende Polizisten seien jedoch sofort aggressiv geworden und hätten ihren Ausweis sehen wollen. Als sie ihr Handy aus der Handtasche holen wollte, um ihrem Chef mitzuteilen, dass sie sich ein wenig verspäte, sei sie mit einem Gummiknüppel geschlagen und zu Boden gebracht worden.

Die in den sozialen Medien verbreitete Videoaufnahme, die erst danach einsetzt, ist zu sehen, wie zwei Polizisten auf dem Rücken der Krankenpflegerin knien. Weitere Beamte, die herbeigerufen worden waren, sichern martialisch die Festnahme mit gezückten Gummiknüppeln und hindern eine Passantin daran, den Vorgang zu filmen.

»Wir arbeiten in einem neuen Kontext, in dem alles, was ein Polizist tut, gefilmt wird. Diese Bilder werden dann ohne Zusammenhang ins Internet geworfen. Das schafft ein bestimmtes Klima«, zitierte die Tageszeitung De Standaard am Montag den sozialdemokratischen Bürgermeister von Liège, Willy Demeyer. Nicht das Verhalten der Einsatzkräfte soll also das Problem sein, sondern die über das Internet hergestellte Öffentlichkeit. Fakt ist: Die Beschwerden über unangemessene Polizeigewalt häufen sich, vor allem bei Personen mit Migrationshintergrund. Die Vorfälle kamen nur ans Tageslicht, weil sie gefilmt wurden.

Unterdessen stellte die führende Aktivistin des »Black Lives Matter«-Netzwerks (BLM) in Belgien, Brenda Odimba, am Montag klar, dass die Kundgebung am Sonnabend nicht von der Bewegung organisiert worden sei. Es habe sich um eine spontane Aktion gehandelt. »Die Medien liegen falsch, wenn sie jetzt die Ausschreitungen mit BLM verbinden«, erklärte Odimba gegenüber den Medien. »Die Krawallmacher missbrauchen ständig legitime Aktionen.« Jeder könne den Slogan »Black Lives Matter« benutzen.

Bürgermeister Demeyer glaubt, viele der Jugendlichen seien am Sonnabend aus Brüssel und sogar Frankreich angereist. Die Ausschreitungen seien von vornherein geplant gewesen. Demeyer will sich nun mit jungen Menschen aus Liège treffen, um herauszufinden, wie ihr Verhältnis zur Polizei ist. Die Antwort ist leicht vorherzusagen: Das Misstrauen war wohl noch nie so groß.