RT DE am Bild-Pranger

Mstyslav Chernov/AP/dpa Sind das alles Reporter, die hier auf Tuchfühlung gehen? Alexej Nawalny verlässt Berlin (17.1.2021)

Die deutschsprachige Onlineplattform des russischen Auslandsfernsehsenders RT – RT DE (bis Ende Oktober 2020: RT Deutsch) – sieht sich neuen Angriffen ausgesetzt. Nach der Aufkündigung der Bankverbindung Ende Mai und dem im Spiegel erhobenen Vorwurf, der Sender sei redaktionell aus Moskau »gesteuert«, legte Mitte vergangener Woche Bild nach. Das Blatt veröffentlichte eine Story, in der ein zeitweiliger Mitarbeiter des Senders behauptet, die Programmleitung erteile den in Berlin tätigen Mitarbeitern Spionageaufträge.

So sei er im August 2020 in einem »geheimen Chatkanal« von der Leitung von RT DE aufgefordert worden, die Berliner Klinik Charité zu observieren, in der damals Alexej Nawalny behandelt wurde. Insbesondere habe er Wege finden sollen, durch die damals bestehenden Polizeiabsperrungen hindurchzuschlüpfen und zu Nawalnys Krankenzimmer vorzudringen. Er sei sich vorgekommen wie ein »Geheimagent«, klagte der Autor Daniel Lange, der einen Tag vor der Publikation seiner Story in Bild bei RT fristlos kündigte.

RT wies die Vorwürfe zurück und kündigte eine Klage wegen Rufschädigung an. Als Folge stellte der Onlinehändler Amazon den Vertrieb einer Enthüllungsschrift in Buchform aus der Feder des frischgebackenen Bild-Autors unter dem Titel »Putins Medienarmee« nach wenigen Tagen und dem Absatz einiger hundert Exemplare ein. Man wolle sich nicht in Streitigkeiten Dritter einmischen, erklärte Amazon das, was bild.de als »Einknicken gegenüber Putin« darstellte.

In der Sache stellte RT DE die Vorwürfe von Bild als böswillige Unterstellung dar. Es habe sich um einen normalen Rechercheauftrag auf der Suche nach »exklusivem Material« über Nawalny gehandelt, den der ehemalige Mitarbeiter nicht habe erfüllen können, schrieb RT-DE-Chefin Dinara Toktosunowa auf der Seite des Senders. Die Echtheit der von Lange veröffentlichten Chatbeiträge wurde allerdings nicht bestritten, sondern ihm lediglich vorgeworfen, »interne Kommunikationen« nach außen getragen zu haben. Es sei im übrigen grotesk, wenn ausgerechnet Bild, die den Patienten Nawalny auf Schritt und Tritt verfolgt habe, RT Spionage vorwerfe.

Iwan Rodionow, Kommunikationschef von RT DE, stellt den ganzen Vorgang in den Kontext einer »Einschüchterungs- und Diffamierungskampagne«, die schon seit längerer Zeit gegen den Sender im Gange sei. Bisheriger Höhepunkt – abgesehen von der Bild-Story – sei ein Aufruf des Sprechers des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Hendrik Zörner, gewesen, Stellenausschreibungen von RT zu boykottieren. Zörner hatte geschrieben, Journalisten, die sich dort um eine Mitarbeit bewürben, würden sich aus dem »kritischen Journalismus« verabschieden und an einer von RT angeblich beabsichtigten »Destabilisierung der Demokratie« mitwirken.

Rodionow sah diese Äußerung gegenüber jW als faktische Drohung mit einem Berufsverbot in der deutschsprachigen Medienbranche und die ganze Kampagne als »mediale Kriegserklärung«, die als politisch motivierte Aktion Rückwirkungen auf die Tätigkeit deutscher Medien in Russland haben könne. Er hoffe allerdings, so Rodionow, dass eine solche Eskalation noch abgewendet werden könne und sich in Deutschland Leute mit »hinreichender Vernunft« fänden, die Dinge nicht auf die Spitze zu treiben.

Das einzige Indiz, das für eine solche Absicht, die Eskalation zu beenden, sprechen könnte, ist einstweilen die Reaktion des Rests der deutschen Medienwelt. Der von Bild als großer Skandal angekündigte Spionagevorwurf erwies sich medial bisher als Rohrkrepierer. Andere Medien als die beiden beteiligten Seiten griffen das Thema bis zum Montag dieser Woche nicht auf.

Tatsächlich gibt es in der Bild-Story einige Elemente, die auch eine Provokation nahelegen können. So gibt Lange an, von sich aus aus seiner Rolle als »Undercover-Reporter« gefallen und seine Überprüfung durch die im August die Charité bewachenden deutschen Geheimdienstler durch übertrieben auffälliges Verhalten selbst provoziert zu haben. Bei der Gelegenheit habe er sich als »RT-Mitarbeiter aus Russland« ausgegeben, was seine Position einigermaßen übertrieb. Denn das war er nicht; er war das, was man im internen Sprachgebrauch von Auslandsstudios als »Ortskraft« bezeichnet. Warum er ein halbes Jahr verstreichen ließ, bis er seine Vorwürfe an die Öffentlichkeit brachte, erklärte er nicht.

Dass RT einen Mann wie Lange, der laut der über ihn existierenden Wikipedia-Seite seine Karriere in verschiedenen Formaten des mit dem Springer-Konzern verbundenen Fernsehsenders Sat.1 begonnen hatte, überhaupt einstellte, zeigt im übrigen eine Personalauswahl auf seiten von RT, die nicht unbedingt für Langes Behauptung spricht, der Sender sei eine Geheimdienstresidentur. Eher schon zeugt es vom Drang zum journalistischen Boulevard ohne Rücksicht auf eventuelle politische Einstellungskriterien. Nach dem Anschlag in Wien im November 2020 etwa machte Lange eine Story daraus, dass er am Tatort eine offenbar von der Spurensicherung übersehene Patronenhülse auf dem Straßenpflaster gefunden hatte. Das Wiener Portal heute.at schrieb damals, ein von Lange informierter Polizist habe die Hülse gleichmütig in »ein Sackerl« gesteckt, und das sei es dann – außer den für RT angefallenen Spesen – gewesen.