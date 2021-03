EU-Grenzregime: Zypern baut Absperrung zum Norden

REUTERS/Jose Luis Gonzalez Während sich mancher EU-Politiker noch über den Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko empörte, wird nun an eigenen Absperrungen gebaut

Nikosia. Der EU-Staat Zypern setzt zur weiteren Abschottung auf drastische Mittel: Zur »Abwehr« von Flüchtlingen aus dem türkisch-zyprischen Norden baut Nikosia eine Absperrung entlang der Trennungslinie zwischen Süd- und Nordzypern. Die Regierung der Inselrepublik habe bereits die EU darüber informiert, berichtete der Staatsrundfunk RIK am Donnerstag. Die Absperrung werde zunächst elf Kilometer lang sein. Zyprische Medien zeigten die ersten Bilder von der Stacheldrahtabsperrung im Westen der Hauptstadt Nikosia. Die zyprischen Behörden greifen immer wieder Flüchtende auf. In ihrer Mehrheit kommen sie aus Syrien und Afghanistan über die Türkei in den türkisch-zyprischen Norden und erreichen dann den Süden der Inselrepublik – und damit EU-Gebiet. (dpa/jW)