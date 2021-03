Etappensieg für Xiaomi

Vincent Yu/AP/dpa Aufbruch: Lei Jun, Vorstandsvorsitzender des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi, schlägt zum Börsengang einen Gong (Hongkong, 9.7.2018)

Der chinesische Smartphoneanbieter Xiaomi hat einen Etappensieg in seinem Kampf gegen die noch unter der US-Administration von Donald Trump verhängten Sanktionen gewonnen. Ein Richter in Washington setzte die Strafmaßnahmen aus, wie aus einem am Sonnabend (Ortszeit) veröffentlichten 26seitigen Gerichtsdokument hervorgeht. Dazu gehört das Verbot für US-Investoren, Xiaomi-Aktien zu kaufen, das ab dieser Woche gelten sollte. Demnach sollten sich die Anteilseigner zum Januar 2022 auch von bereits erworbenen Aktienpaketen trennen.

Der Richter gab jedoch einem Antrag von Xiaomi auf eine einstweilige Verfügung gegen die Sanktionen statt. Das US-Verteidigungsministerium habe sie nicht angemessen begründet und seine Vollmachten überschritten, schrieb er zur Begründung. Eine »peinliche Panne« seien zudem falsche Zitate aus einer Rechtsvorschrift, mit der das Vorgehen begründet wurde. »Diese Fehler schaffen kein Vertrauen in die Gründlichkeit der Entscheidungsfindung« der Behörde, urteilte er.

Das Verteidigungsministerium hatte Xiaomi noch kurz vor dem Ende der Amtszeit des Republikaners Trump unter dem Vorwurf von Verbindungen zum chinesischen Militär auf eine schwarze Liste gesetzt. Xiaomi hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen.

Die Regierung des neuen Präsidenten Joseph Biden kann verhängte Sanktionen rückgängig machen. Sie setzte bereits das von Trump eingeleitete Vorgehen gegen chinesische Unternehmen wie den Chatdienst Wechat und die Video-App Tik Tok für eine weitere Überprüfung aus.

Trump hatte jahrelang die Volksrepublik China zur »größten internationalen Gefahr« für die USA stilisiert und im zurückliegenden Wahlkampf unter anderem behauptet, Kontrahent Biden sei von Beijing »gekauft«.

Trumps Regierung hatte insbesondere in der letzten Phase der Amtsdauer den Handelskonflikt mit China verschärft und ging auch gegen diverse weitere chinesische Firmen mit Wirtschaftssanktionen vor. Am härtesten traf es dabei Huawei. Der Netzwerkausrüster und Smartphoneanbieter verlor den Zugang zu US-amerikanischer Technologie. Der Vorwurf seitens der US-Administration lautete: Die chinesische Regierung könne über Huawei ihren Einfluss auf dem US-Markt ausbauen und US-Unternehmen zu weitreichenden Kooperationen zwingen. Huawei sprach von haltlosen Anschuldigungen. Im Gegenzug profitierte Xiaomi im Smartphonegeschäft durch Huaweis eingeschränkte Geschäftstätigkeiten.

Hinzu kommt, dass die Produkte von Xiaomi im Verkauf günstiger sind. Das Unternehmen ist mit der Entwicklung und dem Absatz technisch hochgerüsteter Smartphones im Internet groß geworden. Inzwischen ist die Produktpalette breit, Xiaomi hat vom Fernseher bis hin zum Reiskocher nahezu alle technischen Gerätschaften im Angebot. (dpa/jW)