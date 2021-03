Koufontinas bleibt am Leben

imago images/ANE Edition Solidarität mit Koufontinas: Demonstration am 8. März vor dem Präsidentenpalast in Athen

Der griechische Häftling Dimitris Koufontinas hat nach 66 Tagen seinen Hungerstreik beendet. In einer von ihm selbst diktierten Stellungnahme dankte er am Sonntag nachmittag seinen Gefährten und Unterstützern für die gezeigte »unverbrüchliche Solidarität«. Was »draußen auf der Straße« passiere, sei »weitaus wichtiger« als das, wofür er gelitten habe. Seine Ärzte hatten noch am Vormittag in einem erschütternden medizinischen Bericht gewarnt, das Leben des politischen Gefangenen hänge »nur noch an einem Faden«. Koufontinas habe sich in einem Zustand »tödlicher Unterernährung« befunden. Verschiedene Gruppen der außerparlamentarischen politischen Linken Griechenlands hatten am Morgen an ihn appelliert, seinen Streik sofort zu beenden.

In einer am Sonntag in Athen veröffentlichten Solidaritätserklärung der Organisationen »Kommunistischer Kampf«, »Netzwerk für politische Rechte« und »Rote Zelle – Antikapitalistische Linke« versichern die Autoren dem Gefangenen, er habe den »rachsüchtigen und faschistischen Charakter« der rechten Regierung des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hinlänglich bloßgestellt. Den Kampf gegen Mitsotakis und den Polizeistaat, mit dem der Ministerpräsident seit seiner Wahl im Juli 2019 jeden Widerstand mit Gewalt zu brechen suche, werde man »gemeinsam führen – innerhalb und außerhalb der Gefängniszellen«. Deshalb wollten seine Gefährten und Unterstützer, dass »der Kampfgenosse Koufontinas am Leben bleibt, denn nichts ist zu Ende, alles wird weitergehen«.

In einer Sitzung des griechischen Parlaments am Freitag hatte der Abgeordnete Kleon Grigoriadis die regierungsamtliche Klassifizierung »Terrorist« für das ehemalige Mitglied der »Revolutionären Organisation 17. November« in Zweifel gezogen. Grigoriadis, der für die Bewegung »Mera 25« des früheren Finanzministers Giannis Varoufakis in der »Bouli« sitzt, will Koufontinas vielmehr als »Schwerbestraften« bezeichnet wissen. Die von Mitsotakis zuletzt auf die gegen seine Einschüchterungspolitik protestierende Menschen losgelassenen Einheiten der Bereitschaftspolizei MAT nannte er eine »paramilitärische, faschistoide Kampftruppe«.

Die Agonie des Gefangenen, der zu Beginn der achtziger Jahre zum »17. November« gestoßen und zeitweise als »Buchhalter« der Organisation für die finanzielle Ausstattung verantwortlich war, erinnert ältere Griechen an den Hungerstreik der irischen Gefangenen im Jahr 1981. Die Bewunderung vieler europäischer Linker erregte damals der 27 Jahre alte Bobby Sands, der 66 Tage die Nahrung verweigerte, bevor er an Unterernährung und Organversagen starb. Zur Hassfigur nicht nur in Irland wurde die damalige rechte britische Regierungschefin Margaret Thatcher, die – dem Griechen Mitsotakis in ihrer unversöhnlichen Haltung ähnlich – den irischen Häftlingen den geforderten Status als »politische Gefangene« strikt verweigerte. Zehn der mehr als 20 irischen Republikaner waren seinerzeit im Hungerstreik gestorben.

Den Mitgliedern des »17. November« wurden seit 1975 zahlreiche Anschläge auf Politiker, Geheimdienstler und Militärs zugeschrieben. Sicher ist, dass der Kampf der Organisation vor allem den Kollaborateuren, Drahtziehern und Finanziers der Militärdiktatur galt, die von 1967 bis 1974 das Land mit brutaler Gewalt beherrschte. Getötet wurden CIA-Agenten, Polizeispitzel, hohe griechische und US-Militärs sowie später auch Vertreter des griechischen Großkapitals, Staatsanwälte und türkische Diplomaten. Der Reeder Vardis Vardinogiannis, der sein Vermögen unter anderem als Blockadebrecher für das südafrikanische Apartheidregime gemacht hatte, entkam bei einem Angriff auf sein gepanzertes Fahrzeug nur knapp dem Tod. Niederlassungen der deutschen Unternehmen Siemens und Löwenbräu wurden mit Raketen beschossen.

Ihr Augenmerk hatte die Organisation auch auf die Familie des heutigen Regierungschefs gerichtet. Sie tötete im September 1989 Mitsotakis’ Schwager Pavlos Bakogiannis. Nicht nur Phoebos Ioannidis, sozialistischer Politiker und Minister der 1980er Jahre, wirft ihm deshalb vor, an Koufontinas »Rachegefühle« ausleben zu wollen.