Simulierte Entschlossenheit

Kay Nietfeld/dpa Wollen die Affäre möglichst schnell vom Tisch haben: Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Alexander Dobrindt (r.), CSU-Landesgruppenchef (Berlin, 20.1.2021)

Die Debatte um die »Maskenaffäre« und gut bezahlten Lobbyismus in der Union hat die SPD am Wochenende genutzt, um den Koalitionspartner anzugreifen. Kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erklärte der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), in Teilen von CDU und CSU sei »das Prinzip, dass eine Hand die andere wäscht, immer wieder zum Vorschein gekommen«. Das Waschmittel dabei sei Geld, so Walter-Borjans, »und dem stehen in diesen Parteien einige besonders nah«. Dazu passe, dass CDU und CSU bisher regelmäßig Vorstöße für mehr Transparenz bei den Abgeordnetennebentätigkeiten und -bezügen blockiert hätten.

Im selben Blatt keilte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zurück. Die SPD missbrauche die Coronapandemie seit Monaten zum Wahlkampf. Nun mache sie »in einer ziemlich dreisten Art Tausende CDU-Mitglieder verächtlich«. CSU-Generalsekretär Markus Blume legte noch einen drauf, ebenfalls in der FAS. Er sprach von einer »dubiosen Rolle« des SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzministers Olaf Scholz im Wirecard-Skandal und davon, dass Altkanzler Gerhard Schröder »als russischer Söldner ungeniert für ein autokratisches Regime« arbeite. Walter-Borjans und der SPD-Kovorsitzenden Saskia Esken empfahl Blume, »dringend mal anzufangen, in ihrem eigenen Laden aufzuräumen«.

Vor diesem Schlagabtausch hatten sich am Freitag Vertreter der Fraktionen von SPD und Union getroffen, um über eine Verschärfung der Regeln für Abgeordnete zu beraten. Beide Fraktionen hatten zuvor getrennt voneinander Pläne vorgelegt, um die Möglichkeiten für Nebenverdienste und Lobbytätigkeiten zu begrenzen. Die Verhandlungen wurden unterbrochen, sollen aber in dieser Woche fortgeführt werden.

Die Unionsparteien bemühen sich erkennbar, die Kuh im anlaufenden Bundestagswahlkampf vom Eis zu bekommen, indem sie einen entschlossenen Kampf gegen Lobbyismus simulieren. Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag verkündete am Freitag abend, sämtliche Abgeordnete hätten die geforderte – rechtlich unverbindliche – »Ehrenerklärung« abgegeben. Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schrieben an die Parlamentarier, alle hätten die Erklärung unterzeichnet »und damit klargestellt, dass sie in der Coronapandemie mit aller Kraft dafür gearbeitet haben, die Krise zu bewältigen, Bürgern zu helfen und Unternehmen zu unterstützen, ohne einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen«.

Parallel verkündete die Unionsfraktion eine »Zehn-Punkte-Transparenzoffensive«, mit der die Vorschriften für Abgeordnete deutlich verschärft werden sollen. In dem Entwurf dazu heißt es, die »entgeltliche Tätigkeit als Interessenvertreter für einen Dritten gegenüber der Bundesregierung oder im Bundestag« solle gesetzlich verboten und Verstöße mit einem Ordnungsgeld belegt werden. Aus solchen Tätigkeiten erworbene Einnahmen sollen Abgeordnete künftig »an den Bundestag abführen« müssen. Abgeordnetenbestechung will die Fraktionsführung zum Verbrechen hochstufen – bislang ist es ein Vergehen.

Unionsfraktionsvize Gitta Connemann (CDU) sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung (Samstagausgabe), es solle festgelegt werden, »dass bestimmte Handlungen, die legal, aber aus unserer Sicht nicht legitim sind, zukünftig von unseren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr ausgeübt werden«. Ein Abgeordneter solle »nicht doppelt bezahlt werden«, sondern sein Geld »ausschließlich vom Steuerzahler erhalten«. Unionsfraktionsvize Thorsten Frei erklärte, wesentliche Inhalte der »Transparenzoffensive« der Union deckten sich mit den Forderungen der SPD. Er blicke daher optimistisch auf die anstehenden Verhandlungen.

Am Freitag ging auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in die Bütt und nannte die Geschäfte mit Coronaschutzmasken bei einem digitalen Kongress der FAZ »schäbig« und »schändlich«. Solche Fälle seien »Gift für die Demokratie«, so Steinmeier.