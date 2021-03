Die Lügen des Leggeri

EPA/GIAN EHRENZELLER/dpa Fest im Sattel: Frontex-Direktor Fabrice Leggeri lässt Vorwürfe an sich abprallen (St. Gallen, 13.5.2016)

Geht es um »Skandale« bei der sogenannten Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Frontex, fällt häufig sein Name: Fabrice Leggeri. Als Chef der Behörde ist er seit 2015 dafür verantwortlich, die EU-Außengrenze möglichst abzuschotten. Und je mehr Berichte – nicht von offizieller Seite – auftauchen, desto deutlicher zeigt sich, wie aktives menschenrechtswidriges Handeln dieser hochfinanzierten und -gerüsteten, bis 2027 10.000 Personen umfassenden EU-Behörde zum Standard geworden ist. Die Verpflichtung zur Rettung aus Seenot und das Grundrecht jedes Geflüchteten auf Asyl gelten offenbar nicht für Frontex.

Und trotz der schwerwiegenden Vorwürfe, die im Raum stehen, ist der Verwalter dieses hinter verschlossenen Türen mit der Rüstungslobby anbandelnden und auch sonst korrupten Vereins, dessen jährliches Budget von noch 100 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 460 Millionen im vergangenen Jahr angestiegen ist, weiterhin scheinbar unantastbar und ohne Kontrolle. Wie EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am 4. März nochmals bestätigte: »Ich bin nicht in der Position, der Agentur oder deren Direktor Instruktionen oder Anleitung zu geben.«

Das ist in etwa so, als würde Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) konstatieren, keine Kontrolle über das Vorgehen der Bundespolizei zu haben. Die hat er zwar, nutzt sie jedoch nicht, um etwa deutsche Beamte von Frontex abzuziehen, wie es Anfang Februar erneut Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen gefordert hat. Eine Anfrage seitens jW, ob das geprüft werde, oder ob sich das Bundesinnenministerium in irgendeiner Weise um Aufklärung bemüht, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Also steht weiterhin die Antwort im Raum, die im August 2020 auf eine kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko (Die Linke) ergangen ist, wonach der deutsche Einsatzgruppenversorger »Berlin« in mindestens einem Fall das Zurückdrängen eines Schlauchboots beobachtete: »Vorfälle im Sinne der Fragestellung wurden im Rahmen der deutschen Beteiligung (…) nicht dokumentiert.«

Neben den Vorwürfen aktiver oder passiv begleiteter sogenannter Pushbacks, also das rechtswidrige Zurückdrängen Asylsuchender in das Land bzw. Gewässer, aus dem sie gekommen sind, gibt es auch schwerwiegende Korruptions- und Mobbingvorwürfe gegen Leggeri. Seit Dezember ermittelt diesbezüglich auch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF. Am 14. Januar berichtete das griechische Nachrichtenportal Ekathimerini von einer von OLAF durchgeführten Durchsuchung der Büros von Leggeri und seines Kabinettschefs Thibauld de La Haye Jousselin. Der Zeitung lag ein diesbezügliches Dokument vor, dessen Autor angab, dass Leggeri die Einstellung von 40 Menschenrechtsberatern bei Frontex »aktiv bekämpft« habe. Er wurde darin mit den Worten zitiert: »Frontex ist kein teurer Lebensrettungsservice.« Den Beschäftigten der Agentur sei klargemacht worden, dass »die Meldung von Pushbacks, an denen Frontex-Mitarbeiter beteiligt sind, kein Weg zu Popularität oder Beförderung« sei.

Um die Gemüter zu beruhigen, hat Leggeri die monatelang verzögerte und bereits im Juni 2020 beschlossene Einstellung der Menschenrechtsbeobachter nun angekündigt. Mindestens 15 von ihnen würden demnach bis April eingestellt, berichtet die Nachrichtenplattform EU Observer am 5. März, der Rest würde folgen, sobald die »administrativen Hürden bei den Gehaltsstufen« geklärt seien.

Für die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Birgit Sippel, deren Fraktion den Rücktritt Leggeris fordert, ist klar, dass es einen Konstruktionsfehler bei Frontex gibt, wie sie dem Journal für Internationale Politik und Gesellschaft am 5. März erklärte. Die Abgeordneten und der Rat hätten zwar das Mandat beschlossen, sind aber »nicht direkt Kontrollinstanz«. Im Verwaltungsrat säßen Delegierte von Kommission und Mitgliedstaaten, diesen stünden allerdings nur die »eben nicht umfassend(en) und auch nicht ganz ehrlich(en)« Berichte der Agentur zur Verfügung. Um der Intransparenz die Krone aufzusetzen, verlangt Frontex neuerdings Urheberrechtsgebühren für die Offenlegung von Dokumenten. Die Veröffentlichungsplattform »Frag den Staat« hat sich dagegen verwahrt und am 8. März die zur Untersuchung herangezogenen, internen »serious incidents reports« (Berichte über ernsthafte Zwischenfälle) veröffentlicht. Über viele darin enthaltene Vorfälle wurde bereits berichtet, hinzu kommen jedoch detaillierte Informationen über einzelne Pushbacks.

Dass Frontex vorerst so weitermachen kann, hat die intern eingesetzte Arbeitsgruppe der Geschäftsführung nun bestätigt. Am 5. März entlastete sie in ihrem Abschlussbericht zur Untersuchung von 13 an die Öffentlichkeit gelangten Fällen die Agentur bei acht als mögliche Pushbacks eingestuften Aktionen. In fünf Fällen konnte kein abschließendes Urteil gefällt werden, »weil einige Aspekte in der Darstellung des Sachverhalts durch die verschiedenen beteiligten Parteien nicht geklärt werden konnten«. Es wurde moniert, »dass die Agentur aber auch in diesen Fällen keine entscheidenden Schritte in diese Richtung unternommen hat«. Diese und ein weiterer von den Medien thematisierter Fall würden weiter untersucht. Leggeri kann sich indes bestätigt fühlen. Es gebe keine »substantiellen oder evidenzbasierten Fakten oder Schlussfolgerungen«, dass Frontex fundamentale Rechte gebrochen hätte, lautete die Einschätzung des Direktors, der auch als »Experte« in die Onlinekonsultationen mit einbezogen worden war.