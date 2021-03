Der Schweizer Fernsehjournalist Jonas Projer (39) wird neuer Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Er löst dort im September Luzi Bernet ab und soll die Zeitung »in die nächste digitale Phase (…) führen«, wie der Verlag am Freitag mitteilte. Projer war vor knapp zwei Jahren zum Zürcher Ringier-Verlag, zu dem auch die Boulevardzeitung Blick gehört, gewechselt und hatte dort den digitalen Sender Blick TV aufgebaut. Der bisherige Chefredakteur Bernet war seit 2017 im Amt. »Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Entwicklung der NZZ am Sonntag wird Luzi Bernet seine Tätigkeit als Chefredaktor beenden«, teilte der Verlag mit. (dpa/jW)