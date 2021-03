Eine Frage der Haltung

Patrick Pleul/dpa Ein guter Film muss etwas wollen: Autor Wolfgang Kohlhaase in seiner Wohnung (9.3.2021)

»Qu’est-ce qu’un auteur?«, »Was ist ein Autor?«, fragte 1969 in einem berühmten Aufsatz der französische Philosoph Michel Foucault. Er richtete sich darin gegen die Vorstellung, dass heute noch Autoren mit Werken existier en, die erkennbar, konsistent und das Schaffen einer Persönlichkeit sind. Am Ende zähle nur der Betrachter und was er aus einem Kunstprodukt macht, und ein Werk gebe es ohnehin nicht. Die Frage war jedoch falsch gestellt. Beschäftigt man sich nun mit der Filmgeschichte, dann muss die Frage lauten: »Qui est l’auteur?«, »Wer ist der Autor?«

Wenn Menschen sagen, dieser oder jener Film sei ihr Lieblingsfilm, dann denken die meisten zunächst an die Stars und Sternchen, die darin mitgespielt haben. In Bezug auf Filme gilt eine eigenartige Reihenfolge in der Wertschätzung: Schauspielerinnen und Schauspieler werden vergöttert, Regisseure anerkannt, die Drehbuchschreiber bleiben in der Regel unbekannt. Das kapitalintensive Kunstwerk Kinofilm jedoch existiert nicht ohne sie.

Freilich, in der Nachkriegszeit gab es eine Hochzeit des Autorenkinos. Auch heute noch gibt es vereinzelt Filmemacher, die die Gesamtkontrolle über die Produktion behalten und sowohl für Film als auch Drehbuch verantwortlich zeichnen. Wenn man fragt, warum die Dialoge in Christian Petzolds Kinofilmen eine solche Theaterdichte kennzeichnet, die so hervorragend mit dem Fotografenblick harmoniert, dann ist die Antwort: Christian Petzold.

Aber wer kennt eigentlich die Drehbuchschreiber hinter Tarkowskis Kriegsfilm »Iwans Kindheit«? Wer macht sich klar, dass »Revolutionary Road« nicht deshalb so ein Meisterwerk ist, weil Sam Mendes Regie führte, sondern Justin Haythe auf der Romanvorlage von Richard Yates ein so phantastisches Drehbuch schrieb. Erinnern wir uns: Mendes drehte auch triviale Belanglosigkeiten wie »Away We Go« oder irrlichternde Kriegsfilme wie »Jarhead«!

Der aufrüttelndste Kriegsfilm aller Zeiten, wenigstens in deutscher Sprache, ist nun »Ich war neunzehn«. 31 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik kennen diesen Film wohl immer weniger Menschen. jW-Leserinnen und Lesern muss man ihn nicht vorstellen. Aber Hand hoch, wer kennt eigentlich den Drehbuchschreiber? Wer weiß, dass bei diesem Film mit Jaecki Schwarz in der Hauptrolle, gedreht von Konrad Wolf, ein Mann namens Wolfgang Kohlhaase das Drehbuch schrieb? Freilich, nach den autobiographischen Tagebüchern des großen deutschen Regisseurs, aber mit Dialogen, die auch nach mehr als einem Jahrhundert den Hals zuschnüren beim Betrachten, wenn etwa die Rotarmistin das deutsche Flüchtlingsmädchen, das nicht glauben mag, welche Verbrechen deutsche Soldaten in der Sowetunion begingen, au f Russisch fragt: »Warum habt ihr unser Land überfallen und uns solche Qualen gebracht?« und ihr dann einen Schlafplatz bei sich anbietet, um sie nicht sexueller Gewalt auszusetzen, die schon hier, in der DDR, thematisiert wird. Zu Recht urteilte die Zeit vor einigen Jahren einmal: Kohlhaase schreibe »die besten Dialoge des deutschen Kinos. Und das seit 60 Jahren. Wo hat er das nur gelernt?«

Nun, zunächst bei der Jungen Welt, dann bei der Defa in der DDR, cinematisch inspiriert durch den internationalen Nachkriegsfilm. Kohlhaase machte »Kitchen-Sink-Realismus«, bevor es diesen Begriff gab. »Der verwegene Gedanke, die Geschichten unseres Alltags könnten sich für den Film eignen, wäre mir ohne die italienischen Neorealisten nie gekommen,« sagte er einmal. »Bis dahin glaubte ich, Filme, das sind berittene Leute in Kostümen.« Aber jetzt »dachte ich zum ersten Mal, das sind ja die Geschichten wie bei uns zu Hause«.

Zu sehen ist das in Kohlhaases Drehbüchern für Gerhard Kleins DDR-Gegenwartsfilme. »Ja, Klein war aus Berlin, ich war aus Berlin, Berlin war Berlin«, erinnert sich Kohlhaase. »Es gab diese bunte Realität mit Ost und West, es gab Abenteuer und Kriminalität. Und da die Neorealisten im wesentlichen auch in den großen Städten drehten, sagten wir uns: ›Na klar, Berlin is’ so gut wie Rom.‹« Realistische Dialoge schöpfte Kohlhaase, Sohn eines Maschinenschlossers und einer Hausfrau, aus dem Alltag.

So war Kohlhaase zu DDR-Zeiten für Klein und Konrad Wolf das, was heute etwa Paul Laverty für Ken Loach und Iciar Bollain ist. Und bis heute ist er auch für Andreas Dresen das, was der Dramatiker Tony Kushner für Steven Spielberg ist.

Kohlhaase sagt: »Der Autor liefert ja oft den ersten Impuls für den Film.« Und so verdanken wir ihm Wesentliches bei den Wolf-Filmen »Mama, ich lebe«, »Der nackte Mann auf dem Sportplatz« – bis heute einer seiner Lieblingsfilme – und »Solo Sunny«. Und verdanken ihm auch die Leichtigkeit der Figuren in »Sommer vorm Balkon«, die so realistisch sind in ihrem Changieren zwischen lebensbejahender Träumerei und naiver Ziellosigkeit, in einem Berlin, in dem vergleichsweise niedrige Mieten noch Platz ließen für Biographien ohne Ziel und Selbstoptimierung. Verdanken wir ihm auch, dass Dresen gelang, was in den allerseltensten Fällen gelingt: die Adaption einer hochwertigen Literaturvorlage für den Film – so bei »Als wir träumten« von Clemens Meyer und »In Zeiten des abnehmenden Lichts« von Eugen Ruge.

In seinem langen Leben als Filmschaffender hat Kohlhaase mit den besten deutschen Filmregisseuren zusammengearbeitet. Nein, anders! Filmregisseure haben mit Kohlhaase zusammengearbeitet und wurden – auch – durch ihn zu den Besten gemacht: zum Beispiel Bernhard Wicki (»Die Grünstein-Variante«) und Frank Beyer (»Der Aufenthalt«, »Der Bruch«, »Der Hauptmann von Köpenick«). Ja, selbst für Kurt Maetzigs Sci-Fi-Film »Der schweigende Stern« lieferte er das Drehbuch.

Die Stärke seiner Skripte ist: Sie vermitteln Werte und sind welthaltig. Wer keine Haltung zu den großen Fragen und nichts zu erzählen habe, könne keine guten Drehbücher schreiben, sagt er. Der gute Drehbuchschreiber verbinde Talent, Erfahrung, Stoff, persönliche Haltung, einen poetischen Blick auf die Wirklichkeit und eine Handlung zu einem Drehbuch mit nicht nur gut les-, sondern auch »spielbaren Dialogen«. Ein guter Film müsse etwas wollen: Die meisten Filme würden jedoch nur das »erzählen, wovon sie buchstäblich handeln. Du siehst einer mörderischen Schießerei zu und gehst anschließend Bier trinken, weil der Film nichts von dir will, außer dich abzulenken. Aber eine gute Geschichte lenkt auch hin«, sagte er einmal. Das macht auch Kohlhaases Nachwendefilme durchaus politisch, nur anders: »Mit einer politischen Haltung Filme zu machen ist etwas anderes, als politische Filme zu machen.«

Kohlhaase wird an diesem Samstag 90 Jahre alt. Für sein Lebenswerk wurde er vor elf Jahren auf der Berlinale geehrt. Gut möglich, dass das letzte Kapitel noch aussteht.