Renten verzockt

imago/Eibner Firmengründer Charles Smethurst soll sein Unternehmen bandenmäßig organisiert haben

Die Rede ist inzwischen vom potentiell größten Immobilienbetrugsskandal dieses Jahrzehnts. Die Berichterstattung über die Fachpresse hinaus ist aber noch spärlich: Es geht um die Insolvenz der in Bremen angesiedelten German Property Group (GPG) und des ihr angeschlossenen Firmengeflechts.

Rund 2.000 britische Kleinanleger haben sich inzwischen mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt, berichtete Business Insider am Donnerstag. Darin beklagen sie eine bislang nur »spärliche« Reaktion seitens der deutschen Politik und Justiz und bitten die Bundesregierung um Entschädigung, sollte das »gestohlene Geld« nicht auffindbar sein.

Die im Jahr 2008 gegründete GPG war auf Geschäfte mit den Ersparnissen von Rentnern spezialisiert. Das funktionierte ungefähr so: Der Immobilienmarkt gilt vielen Menschen als sichere Anlagemöglichkeit. Im Ausland kommt noch hinzu, dass der Bundesrepublik das Vorurteil vorauseilt, besonders stabil und vertrauenswürdig zu sein. Die GPG schnürte daraus ein attraktiv erscheinendes Anlagekonzept. Den Kunden versprach die GPG: »Leihe uns für fünf Jahre einen Teil deiner Rente, dafür sanieren wir von uns erstandene Häuser in Deutschland und beteiligen dich am Gewinn der Vermietung.«

Das klingt so süß wie eine Honigfliegenfalle. Zehntausende Rentner aus Großbritannien, Irland, dem asiatischen Raum und Russland zahlten bereitwillig bei GPG ein, ohne je etwas zurückzubekommen. Der Schaden wird auf eine Milliarde Euro geschätzt. Für die Geschädigten hat das teilweise drastische Konsequenzen. So berichtete der britische Radiosender BBC 4 am 4. Dezember 2020 über den Fall eines Rentners aus Südengland, der 279.000 Pfund in die GPG investiert hatte. Weil er nie sein Geld, geschweige denn die versprochene Rendite von zehn bis 15 Prozent zurückbekam, musste er sein Haus verkaufen, um seine Verluste wieder hereinzuholen. Das ist kein Einzelfall. Eine in Großbritannien aktive Selbsthilfegruppe vereinigt inzwischen rund 1.700 geschädigte Kleinanleger. Recherchen von NDR, BR und Süddeutscher Zeitung gehen von weltweit 15.000 bis 25.000 geschädigten Kleinanlegern aus. Zusätzlich soll eine Reihe institutioneller Investoren betroffen sein. Seit 2019 floss überhaupt kein Geld mehr an die Anleger. Im Juli 2020 meldete die GPG Insolvenz an.

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den Firmengründer Charles Smethurst und weitere Familienmitglieder. Laut einem Bericht des Onlineportals Business Insider vom 26. Januar geht es um Vorwürfe des Verdachts auf Anlagebetrug, Untreue und illegalen Betriebs eines Bankengeschäfts.

Der Verdacht auf kriminelle Machenschaften liegt nahe, schaut man sich die Firmenpraxis näher an. Zum einen hat die GPG keine deutschen Kunden. Alle Investoren wurden im Ausland angeworben. Somit gibt es auch keine Kläger aus Deutschland selbst.

Die Kundenwerbung wurde zumindest in Irland und Großbritannien durch nicht lizenzierte Fremdfirmen organisiert, die in keiner offiziellen Verbindung zur GPG standen. Die Kundenwerber dieser Firmen bekamen pro abgeschlossenen Vertrag bis zu 30 Prozent Provision. Sie waren nicht bei den Finanzaufsichtsbehörden Großbritanniens oder Irlands registriert. Die hier abgeschlossenen Geschäfte haben somit auch keiner staatlichen Regulierung unterlegen. Für die geschädigten Kleinanleger bedeutet dies, dass sie kein Anrecht auf Kompensation etwa durch den britischen Finanzombudsmann haben.

Auch hier wurde wohl mit dem Sicherheitsgefühl der Betroffenen gespielt. Weil es um Immobiliengeschäfte in Deutschland ging – so ist in unter anderem von der Irish Times am 13. Februar und im Guardian am 20. Februar veröffentlichten Interviewpassagen zu lesen – waren die Geschädigten davon überzeugt, eine sichere Investition zu tätigen. Hätten sie gewusst, dass sie es mit nicht regulierten Anbietern zu tun hatten, hätten viele von ihnen diese Investitionen wohl nicht getätigt.

Laut Informationen von Business Insider hatte die GPG bereits 2018 weitgehend ungedeckte Verbindlichkeiten in Höhe von einer Milliarde Euro. Trotzdem floss wohl reichlich Geld in die Taschen der Familie des Eigentümers. So soll Smethursts Ehefrau Manuela Lenz Zahlungen für den Betrieb ihres Teleshopping-Fernsehsenders sowie einer von ihr gegründeten Modemarke erhalten haben. BBC Radio 4 will entsprechende Dokumente gesehen haben, wonach immerhin neun Millionen Euro an Lenz geflossen sein sollen. Zusätzlich sollen mit dem Geld ausländischer Rentner Modeshows, Schönheitsprodukte, Partys und Mieten bezahlt worden sein.