Kampfbereite Logistiker

Boris Roessler/dpa Geschenkt wird ihnen nichts: Täglich verteilen die Arbeiter in Frankfurt säckeweise Postsendungen

Seit über einem Jahr verweigert die Geschäftsleitung der Airmail Center Frankfurt GmbH (ACF) ernsthafte Tarifverhandlungen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Am Donnerstag haben nun erstmals in der Geschichte dieses Logistikunternehmens Beschäftigte mit einem Warnstreik für tarifliche Bezahlung und Arbeitsbedingungen gekämpft.

Bei dem Luftpostzentrum handelt es sich um ein Joint Venture der – tarifgebundenen – Lufthansa Cargo AG, der Fraport AG und der Deutschen Post DHL. Das Center soll als Bindeglied zu den Fluggesellschaften fungieren. Laut Website des Unternehmens werden täglich Postsendungen »von rund 90 Airlines an 300 direkte Ziele in aller Welt« verteilt. Das Luftpostaufkommen betrage zirka 400 Tonnen täglich. Rund 200 Beschäftigte sind am Standort für die Abwicklung von Luftpostsendungen zuständig. Beim Warnstreik während der Frühschicht am Donnerstag hätten etwa 60 Mitarbeiter den Betrieb zu erheblichen Teilen lahmgelegt, erklärte Andreas Jung von Verdi Hessen, der die Tarifverhandlungen leitet, so dass etwa »Sendungen des internationalen Im- und Exportes heute nur teilweise und erheblich verzögert ihre Bestimmungsorte erreichen; mit weltweiten Auswirkungen«. Wie dpa berichtete, seien »mehrere zehntausend Luftpostsendungen erst einmal liegengeblieben«.

Dieser erste Arbeitskampf in dem Joint-Venture-Unternehmen soll Bewegung in die für den kommenden Mittwoch anstehende nächste Verhandlungsrunde mit der Geschäftsleitung im Sinne der Beschäftigten bringen. Erstmals hatte der Verdi-Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik in Hessen ACF bereits Mitte Januar 2020 zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Eine Vereinbarung kam aber nur für eine tarifliche Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) 2020 zustande. Verhandlungsführer Andreas Jung erklärte bereits im Dezember, dass es weder beim Entgelt noch bei den allgemeinen Arbeitsbedingungen eine Annäherung gegeben hätte. »Aus unserem Blickwinkel zeigt die Arbeitgeberseite kein Interesse, die Arbeitsbedingungen in einem Tarifvertrag zu harmonisieren und transparent zu gestalten.« Das Unternehmen sei der Meinung, nur dann einen Tarifvertrag abschließen zu können, wenn es einseitig die Bedingungen dafür festlege. Dagegen sollten sich die Geschäftsleitung und die drei Gesellschafter des Joint Ventures endlich zur Tarifbindung bekennen. »Die Beschäftigten haben angemessene, faire und gesicherte Arbeits- und Einkommensbedingungen verdient!« so Verdi im Aufruf zum Warnstreik vom Donnerstag.

Die Gewerkschaft will mit dem Unternehmen Haustarifverträge über die Arbeitsbedingungen (Manteltarifvertrag) sowie über das Entgelt abschließen. Dabei geht es unter anderem um die Harmonisierung und um Regelungen über Zeitzuschläge und Urlaubsansprüche, Zuschläge bei Arbeitsunfällen und bei langjähriger Beschäftigung. Die Bezahlung soll nach den Vorstellungen von Verdi verbindlich in fünf Vergütungsgruppen geregelt werden. Außerdem werden Funktionszulagen für besondere Tätigkeiten gefordert. Der Streik am Donnerstag früh habe deutlich gemacht, »dass es ernst ist, als Zeichen an die Öffentlichkeit, dass wir gemeinsam und solidarisch für unsere Rechte kämpfen, und als Zeichen an die Belegschaft, dass Zusammenhalt wichtig ist und am Ende nichts geschenkt wird«, so Andreas Jung. Für die anstehende nächste Tarifrunde am kommenden Mittwoch setzt die Gewerkschaft mit dem Rückenwind des erfolgreichen Arbeitskampfes auf mehr ernsthafte Verhandlungsbereitschaft der anderen Seite.