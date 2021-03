Wut an den Unis

Uncredited/AP/dpa Tödliche Gewalt gegen Studierendenproteste ist in Südafrika kein neues Phänomen: Leiche eines Polizeiopfers in Johannesburg 2013

Die Coronakrise hat auch Südafrikas Universitäten schwer getroffen. Nach langen Schließungen infolge der Pandemie sollten die Hochschulen in dieser und der kommenden Woche eigentlich das bereits um zwei Monate verschobene akademische Jahr eröffnen. Wegen Problemen bei der finanziellen Förderung von Studierenden begann es jedoch mit Protesten. In Johannesburg erschoss die Polizei dabei einen Passanten. Hochschulbildungsminister Blade Nzimande kündigte nun an, Förderengpässe beheben zu wollen. Doch auch damit ist längst nicht allen der aufgrund hoher Studiengebühren verschuldeten Studenten geholfen. Der Bildungsbereich ist chronisch unterfinanziert, eine langfristige Lösung nicht in Sicht.

Es war finanzieller Druck aus zwei Richtungen, der die Studierenden der Johannesburger Witwatersrand-Universität in dieser Woche auf die Straße trieb. Einerseits droht nach Angaben des Studierendenrats zwischen 6.000 und 8.000 Eingeschriebenen allein an dieser Hochschule die Exmatrikulation aufgrund ausstehender Studiengebühren. Zudem hatte der zuständige Minister Nzimande angekündigt, wegen finanzieller Engpässe die Förderung von neuen Studienanfängern landesweit zusammenzustreichen. Als die Studenten daraufhin am Mittwoch eine Straße nahe des Campus besetzten, reagierte die Polizei mit Gewalt. Mit Hartgummigeschossen und Schockgranaten versuchten die Einsatzkräfte, die Protestierenden auseinanderzutreiben. Für einen 35jährigen Mann, der Augenzeugen und Berichten lokaler Medien zufolge nichts mit den Protesten zu tun hatte, endete der Einsatz tödlich.

Den Beschreibungen nach sei das Opfer gerade von einem Arztbesuch in einer staatlichen Klinik gekommen und vor der Tür der Einrichtung in den Angriff der Polizei auf die Studierenden geraten. Dort hätten Einsatzkräfte unvermittelt auf ihn gefeuert, mutmaßlich mit Hartgummigeschossen. Als der Mann sich daraufhin berappelte und »Warum wird auf mich geschossen?« rief, soll ein Polizist ihn aus nächster Nähe ein weiteres Mal niedergeschossen haben. Der behandelnde Arzt des Mannes, der von Mitarbeitern alarmiert vor den Klinikeingang eilte, um erste Hilfe zu leisten, sprach anschließend von zwei kleineren Wunden über dem Auge und unter der Schulter sowie einer »großen Wunde direkt unterhalb der Brust«. Trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Mediziner das Leben des Mannes nicht mehr retten.

Dem Entsetzen über die Gewalttat folgte am Donnerstag schließlich die Kehrtwende Nzimandes: Alle Erstsemester sollen nun doch die Studierendenförderung erhalten, erklärte der Minister. Die Finanzierung soll durch Neuzuweisung existierender Mittel erfolgen, er werde zudem mit Finanzminister Tito Mboweni über eine Ausweitung des Budgets verhandeln. Das dürfte auch nötig werden, weil Nzimandes Ministerium in einem weiteren Punkt ebenfalls am Donnerstag vor dem Obersten Gericht in der Hauptstadt Pretoria unterlag.

Dort hatte die Hochschulgruppe der linken Oppositionspartei Economic Freedom Fighters (EFF) mit Unterstützung der Südafrikanischen Menschenrechtskommission (SAHRC) gegen eine Anordnung Nzimandes an die staatliche Fernuniversität UNISA geklagt, mehr als ein Drittel der neu eingeschriebenen Studenten doch nicht zuzulassen. Grund dafür war nicht etwa eine Überlastung der Institution, sondern lediglich die Befürchtung des Ministers, dass ein wesentlicher Teil der Studierenden Beihilfen beantragen könnte. Richterin Mamoloko Kubushi wies Nzimande deutlich in die Schranken, gab der Klage vollumfänglich statt und erlegte dem Ministerium zudem sämtliche Verfahrenskosten auf.

Zumindest den ärmsten Studierenden scheint durch das Gerichtsurteil und das Versprechen des Ministers, die Förderungen für alle Berechtigten zu zahlen, vorerst geholfen. Keine Lösung gibt es bisher jedoch für diejenigen, die nicht arm genug für die Beihilfen, aber auch nicht reich genug sind, um ihr Studium selbst zu finanzieren. »Fehlende Mitte« wird diese Gruppe in Südafrika genannt, weil sie durch das Förderraster fällt. Pandemie und Lockdown haben im Land mehr als zwei Millionen Arbeitsplätze zerstört, insbesondere Branchen wie Gastronomie und Tourismus, wo traditionell viele Studierende arbeiten, liegen am Boden. Zugleich steigen die ohnehin hohen Studiengebühren – in Kapstadt etwa kostet ein Medizinstudium jährlich umgerechnet rund 6.000 Euro – weiter. Viele Studierende führt diese Kombination geradewegs in die Schuldenfalle. Allein an der Witwatersrand-Universität haben die ausstehenden Gebühren in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde Rand (56 Millionen Euro) durchbrochen. Die Studierenden verlangen nun, dass die Hochschulen bei der Regierung neue Mittel einfordern. Die Proteste gehen derweil weiter und wurden inzwischen auf weitere Metropolen ausgeweitet.