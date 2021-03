Gegen Polizeiterror

imago images/ZUMA Wire

Am Donnerstag abend sind in mehreren griechischen Städten erneut Tausende gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Wie hier in der Hauptstadt Athen verurteilten die Demonstrierenden den Repressionskurs der rechten Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis. Seit Tagen kommt es in Griechenland zu Protesten, nachdem ein Polizist am vergangenen Wochenende einen Mann in einer Vorstadt von Athen ohne Anlass verprügelt hatte. Am Freitag waren die Polizeigewalt sowie die Demonstrationen dagegen Thema im griechischen Parlament. (dpa/jW)