Alejo Manuel Avila/imago images/Zuma Wire

Mehr als zwei Monate nach dem Tod von Diego Maradona haben in Argentinien Tausende Fans des Fußballnationalhelden für eine Klärung seiner Todesumstände demonstriert. Der Protestmarsch in Buenos Aires am Mittwoch unter dem Motto »Gerechtigkeit für Diego – Er ist nicht gestorben, er wurde getötet« wurde von mehreren Fanklubs organisiert. Maradona war am 3. November wegen eines Blutgerinnsels am Gehirn operiert worden und am 25. November im Alter von 60 Jahren an Herzversagen gestorben. Laut Autopsie hatte er unter Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Problemen gelitten. Die argentinische Justiz hat Ermittlungen gegen mindestens sieben Mitglieder seines medizinischen Teams eingeleitet. Maradona gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten, abseits des Platzes setzte er sich für soziale Gerechtigkeit ein und stand an der Seite progressiver Regierungen in Lateinamerika. (AFP/dpa/jW)