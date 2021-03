»Was es jetzt braucht, ist Druck von unten«

imago/UIG »Is this land made for you and me?« – Woody Guthrie

Weit weg in einem fernen Land wurde Ende November letzten Jahres der mächtigste Rechtspopulist der Welt abgewählt. Doch seine Politik wird das ferne Land, die USA, weiterhin umtreiben. Welche Aufgaben stellen sich den Musikschaffenden? Diese Frage erging für die jW an den Journalisten und Autor Michael Kleff.

Kleff ist ein ausgewiesener Kenner US-amerikanischer Politik und Musik – und außerdem verheiratet mit Nora Guthrie, der Tochter der Folkikone Woody Guthrie. Er gab Bücher und CD-Sondereditionen zum Werk des Musikers heraus. Die deutsche Szene bedachte er mit zwölf- bzw. zehnteiligen CD-Boxen, 2019 erschien von ihm und Hans-Eckardt Wenzel »Kein Land in Sicht – Gespräche mit Liedermachern und Kabarettisten der DDR«. Der Experte, zwischen Bonn und Mount Kisco, New York, lebend, fand sich mitten im Schneegestöber seiner Wahlheimat zu einem Gespräch bereit. (jW)

Donald Trump als Präsident mag Geschichte sein. Aber der Trumpismus wird bestehenbleiben. War der Riss, der durch die US-amerikanische Gesellschaft geht, in deinem Umfeld zu spüren?

Nein. Westchester County im Norden von New York City, wo ich derzeit bin, ist eine kleine Oase der Demokraten. Natürlich gibt es auch hier vereinzelt riesige Trump-Plakate an Häusern. Quasi als optische Erinnerung daran, dass in der Tat das, wofür Trump als Symbol steht, tief in der US-Gesellschaft verankert ist.

Gäbe es für dich eine Gesprächsmöglichkeit mit einem Trump-Wähler? Mit Q-Anon-Anhängern, Klima- und Coronaleugnern, AfD-Wählern und sonstigen »Querdenkern«? Diskutierst du noch?

Der langjährige Senator Daniel Patrick Moynihan meinte einmal: »Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf seine Fakten.« Eingefleischte Trump-Anhänger sehen das anders. Daher gibt es keine Möglichkeit eines Dialoges mit ihnen. Die bei ihnen anzutreffende Mischung aus Ignoranz, Dummheit und Arroganz ist immun gegen Fakten.

Hast du die Vereidigung Bidens im Fernsehen gesehen? Was haben du und Nora gedacht, als Jennifer Lopez den Bürgerrechtsklassiker von Woody Guthrie »This Land Is Your Land« sang?

Lopez hat die wichtigsten Zeilen des Songs ausgelassen – wie »As I went walking I saw a sign there / And on the sign it said No Trespassing / But on the other side it didn’t say nothing / That side was made for you and me / In the shadow of the steeple I saw my people / By the relief office I seen my people / As they stood there hungry, I stood there asking / Is this land made for you and me?« ( Als ich spazieren ging, sah ich ein Schild / auf dem Schild stand Betreten verboten / Aber auf der anderen Seite stand gar nichts / Diese Seite wurde für dich und mich gemacht / Im Schatten des Kirchturms sah ich meine Leute / Beim Büro der Wohlfahrt sah ich meine Leute / Während sie dort hungrig standen, stand ich dort und fragte / Ist dieses Land für dich und mich gemacht?) Bruce Springsteen und Pete Seeger hatten diese am Vorabend der Amtseinführung von Präsident Obama 2008 noch gesungen. Abgesehen davon, lässt sich über das Lopez-Arrangement sicherlich streiten. Aber das ist nicht der Punkt. Wichtiger ist die Tatsache, dass Guthries Song es auf die Stufen des Kapitols geschafft hat. Von den Straßen des Landes, wo er in den vergangenen Jahren bei vielen Demonstrationen gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, gegen das Trump-Regime angestimmt worden war.

Ich hatte immer befürchtet, dass die Rechte sich dieses Lied eines Tages im Sinne weißer Suprematisten zu eigen macht. Make America great again, this land is your land, raus mit den Afroamerikanern, Latinos, Schwulen, Kommunisten und Juden! Das ist glücklicherweise nicht passiert. Oder gab es Anfragen von rechten Musikern, dieses Lied singen zu dürfen?

Es gab immer wieder Vorschläge von Liberalen und Progressiven, »This Land Is Your Land« zu einer Art alternativen Nationalhymne zu machen. Das wurde von Guthries Kindern Nora und Arlo jedoch abgelehnt. Die Vorstellung, dass US-Truppen mit Guthries Song auf den Lippen in ein fremdes Land einmarschieren würden, war ihnen ein Alptraum. Interessanterweise gab es jedoch vor einiger Zeit aus Deutschland eine – abgelehnte – Anfrage, das Lied mit einem neuen deutschen Text – »Die Politik kann uns belügen, doch wir lassen uns nicht betrügen. Wir wollen Wahrheit und Gerechtigkeit …« – auf einer »Querdenker«-Demo in Stuttgart vorzutragen.

Trump hat auf seinen Wahlveranstaltungen immer wieder auch gegen explizite Verbote der jeweils betroffenen Musiker Rockmusik zu instrumentalisieren versucht. Rock war im besten und schlimmsten Fall nie unpolitisch. Im schlimmsten Fall sangen zu Holzhackerrhythmik eben weiße Rockisten von Girls, von Autos, Geld und immerwährender Liebe. (Dass im schwarzen HipHop und Rap auch nicht jede Goldkette hält, was sie verspricht, und Homophobie, Frauenfeindlichkeit und »Gangstatum« besungen werden – geschenkt.) Wo siehst du Möglichkeiten für eine Musik, die Partei für die »kleinen Leute« ergreift, sich aber trotzdem gegen den Trumpismus ausspricht?

Noch 2004 fand in Washington ein »Vote for Change Concert« statt, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Michael Stipe von R. E. M., Natalie Maines von The Chicks, James Taylor, Bonnie Raitt und John Fogerty auftraten. Und damals hieß der Kandidat der Demokraten Albert »Al« Gore. Auch nicht gerade die Speerspitze des Fortschritts. Derartige Aktivitäten der Musikszene – überhaupt der Kulturszene – waren im letzten Wahlkampf die absolute Ausnahme.

Ich halte das für eine schwerwiegende Fehleinschätzung. Nicht, dass Biden mein Wunschkandidat war. Aber für dieses Land, in dieser Zeit ist er vielleicht die richtige Wahl. Jetzt kommt es darauf an, Druck auf die Demokraten auszuüben. Sich nicht mit Bidens Motto abzugeben, zur Realität vor Trump zurückzukehren. Grundlegende Veränderungen sind notwendig. Mit der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Senator »Bernie« Sanders gibt es Demokraten, die dafür kämpfen, den jahrzehntelangen Treuebruch ihrer Partei zu beenden und endlich wieder die Sorgen und Anliegen der Arbeiterklasse und der Mittelschicht zu vertreten. Mit der Forderung nach einer Gesundheitsversorgung für alle, einer Abkehr von den Interessen der Wall Street und einer konsequenten Umweltpolitik.

Was es jetzt braucht, ist – und das ist eine Parallele zu der Politik des New Deal unter Präsident Roosevelt als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise – Druck von unten. Hier sollten Musikerinnen und Musiker einen Beitrag leisten, indem sie Mut beim Kampf machen und Trost bei Niederlagen spenden. Mehr kann Musik nicht tun. Darauf hat Pete Seeger, einer der großen Musiker und Aktivisten, schon vor Jahren hingewiesen: »Ich glaube, dass nicht nur Lieder geschrieben werden müssen. Es muss auch gehandelt werden. Die Welt wird nicht durch Songs, sondern nur durch Aktionen gerettet werden. Das zentrale Motto muss sein: Denke global und handle vor Ort!«