Schöne neue Welt

imago/UIG Geschichte, wie man sie kennt: »Pizarro Seizing the Inca of Peru« (Gemälde von John Everett Millais, 1532)

Sich auszumalen, dass die Geschichte anders hätte verlaufen können, kann ein geistreiches Spiel sein. Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Oder aus aktuellem Anlass: wenn die Reichsgründung vor 150 Jahren ausgefallen wäre? Oder, um die deutsche Brille abzulegen, wenn bereits die Römer den Nutzen der Dampfmaschine erkannt und die Industrialisierung begonnen hätten? (Dummerweise hatten sie Sklaven und brauchten keine Maschinen, Pech gehabt!) Oder wenn China im 15. Jahrhundert nach den weit ausgreifenden Expeditionen unter Führung des Admirals Zheng He nicht beschlossen hätte, sich fortan vom nutzlosen Rest der Welt abzuschotten – hätte das Reich der Mitte Amerika »entdeckt« und Europa kolonisiert?

Ein angenagelter Gott

Unausgesprochen setzt die Frage voraus, dass das präkolumbische Amerika von der Weltgeschichte zum Opfer bestimmt ist. Dabei genügt eine kleine, zufällige, aber mögliche Abweichung vom faktisch Geschehenen, und es hätte anders kommen können. Der französische Romancier Laurent Binet ist für dieses Gedankenspiel der Richtige.

2016 hatte er den satirisch unterfütterten Roman »Die siebte Sprachfunktion« vorgelegt, der in der verdrehten Welt der französischen und US-amerikanischen Poststrukturalisten angesiedelt ist und geschickt historische Tatsachen und dichterische Fiktion zusammenführt. Diesmal wagt Binet ein weit ausgreifenderes Experiment: Was wäre, wenn die »Indianer« Europa »entdeckt« und unterworfen hätten?

In Wirklichkeit ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie den Weißen technisch hoffnungslos unterlegen waren. Binet setzt deshalb, um seine Phantasie zu erden, bei den Wikingern an: Es bleibt nicht bei ihrer bekannten Stippvisite in Neufundland. Eine kleine Gruppe segelt südwärts, bringt den »Skrälingern«, wie die Nordmänner sie nannten, das Pferd, lehrt sie den Umgang mit Waffen aus Eisen und sorgt ungewollt dafür, dass sie mit den Infektionskrankheiten der Alten Welt in Berührung kommen und Resistenz entwickeln. So weit die Exposition.

»Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung«, lautet ein Aphorismus des Aufklärers Georg Christoph Lichtenberg. So kommt es auch diesmal – und entwickelt sich doch anders: Die gastfreundlich aufgenommenen Europäer entpuppen sich als gierige, gewalttätige Schufte und laufen diesmal, im Unterschied zur realen Vergangenheit, Mann für Mann ins Verderben. Was von ihnen bleibt, sind Schiffe und Schusswaffen.

Das ist wenig später das Glück des Inkas Atahualpa, der gerade einen Bürgerkrieg verliert: Er gelangt auf der Flucht vor seinem Bruder und Usurpator in die Karibik und setzt mit einer kleinen Schar Getreuer über den Atlantik. Die amerikanischen Konquistadoren beginnen Stück für Stück den europäischen Kontinent zu erobern, Kaiser Karl V. stirbt in Gefangenschaft; sie staunen über den Kult des »angenagelten Gottes«, sind befremdet von dem dummen, rasend antisemitischen Luther und entsetzen sich über die Armut und Rechtlosigkeit des Volkes, das darbt und kuscht – anders gesagt: Die Parallelen enden; auch wenn der Roman noch einige überraschende Analogien bereithält, es geht nicht schematisch und seitenverkehrt weiter bis zur Auslöschung der indigenen weißen Völker und Kulturen. Binets Amerikaner sind keine Barbaren, sondern bringen die Zivilisation nach Europa, geprägt von religiöser Toleranz und einer Orientierung am Gemeinwohl, fußend auf einer Umverteilung des Landes – modern gesprochen: einer Bodenreform – und gipfelnd in einer gesellschaftlichen und politischen Neuordnung. Eine schöne neue Welt nimmt auf dem Boden der alten Gestalt an, und »am Schluss verkündete Atahualpa, jeder Bauer werde zur Hochzeit ein Lamapärchen geschenkt bekommen«.

Nur ein Spiel

Man muss nicht alles bierernst nehmen, was Binet in seinem unauffällig gut übersetzten Roman erzählt. Er fabuliert mit Humor und würzt seine Geschichte mit Ironie; schließlich ist es nur ein Spiel, dessen Bühne die Imagination ist und das nur mit dem geistigen Auge verfolgt werden kann. Aber vor dem Hintergrund der realen Geschichte, die die Kulisse bildet, wird nicht nur deutlich, was hätte sein können, sondern auch in Umrissen erkennbar, was noch werden muss: was – nicht als detailgetreue Kopie der erdachten amerikanischen Maßnahmen, aber im Prinzip – zu tun wäre in puncto Wirtschaft, Gesellschaft und Herrschaft.

Fehlen noch Kunst und Literatur, weshalb Binet im letzten Kapitel den Faden weiterspinnt. Indem er in einem pikaresken Romananhängsel Miguel de Cervantes, El Greco und Michel de Montaigne einander begegnen lässt, leuchtet es als gut möglich ein, dass anders als bei der europäischen Inbesitznahme des amerikanischen Kontinents bei einer amerikanischen Eroberung Europas auch die eingeborene Kultur lebendig geblieben wäre und mehr überdauert hätte als nur eine Art europäisches »Popol Vuh«.

Indes, das alles ist, was das letzte Wort des Romans bezeichnet: ein »Hirngespinst«. In Wahrheit ist es bekanntlich die Realität, die spinnt.