Kurzarbeiter zahlen drauf

photosteinmaurer.com/imago images Viele Betriebe sind geschlossen. Mehrere Millionen Lohnabhängige sind auf Kurzarbeitergeld angewiesen

Seit mehr als einem Jahr hat die Coronapandemie das politische Geschehen fest im Griff. Während die Bundesregierung in der Bekämpfung des Virus weitgehend versagt, ist sie bei der Umverteilung der Krisenlasten nach unten um so erfolgreicher: Je ärmer, desto höher das Infektionsrisiko; je niedriger das Einkommen, desto größer die Einkommensverluste.

So weit, so bekannt. Nun zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Die Linke), dass die Beschäftigten in Kurzarbeit auch noch bei der Steuer draufzahlen. Dabei fallen die Lohneinbußen durch Kurzarbeit hierzulande im internationalen Vergleich ohnehin üppig aus: In kaum einem anderen EU-Staat arbeitet ein so großer Teil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Und in kaum einem anderen Staat sind die Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit so umfassend: Bis zu 40 Prozent der Bezüge fallen hierzulande weg – gerade bei niedrigen Gehältern eine enorme Belastung. Doch damit nicht genug: Laut ihrer Antwort an Zimmermann, die jW vorliegt, erwartet die Bundesregierung im Steuerjahr 2020 für den Fiskus Extraeinnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Für das Veranschlagungsjahr 2021 lägen »angesichts der unklaren weiteren Entwicklung der Pandemie belastbare Schätzungen nicht vor«.

Zimmermann erwartet Steuernachforderungen von mehreren hundert Euro pro Person. Möglich macht das der sogenannte Progressionsvorbehalt. Will heißen: Das Kurzarbeitergeld selbst ist zwar steuerfrei, doch die Bezüge werden auf das gesamte zu versteuernde Einkommen angerechnet. So steigt der Steuersatz für das übrige Einkommen. Zimmermann kritisiert: »Wer Kurzarbeitergeld bezieht, hat schon dadurch erhebliche Einkommenseinbußen erlitten.« Dass nun auch noch Steuernachforderungen drohen, sei niemandem zu erklären. Die Sozialpolitikerin fordert, den Progressionsvorbehalt beim Kurzarbeitergeld abzuschaffen und die Bezüge zu erhöhen: »90 Prozent vom letzten Netto und ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro, und zwar jeweils vom ersten Tag an.«

Auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) stößt die aktuelle Regelung auf Kritik: »Wer mit dem Kurzarbeitergeld erhebliche Einkommenseinbußen hinzunehmen hat, soll nicht auch noch mit Steuernachzahlungen zu kämpfen haben«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Donnerstag in Berlin. Gefordert wird eine »Steuerbremse für Arbeitnehmer in Kurzarbeit«. Die Koalition müsse endlich handeln, um weitere Härten für die Beschäftigten zu verhindern. Bundesweit hatten 2,6 Millionen Menschen im Januar 2021 Kurzarbeitergeld bezogen. Der bisherige Höchststand war im vergangenen April 2020 mit rund sechs Millionen Empfängern erreicht worden.

Die Zukunft der staatlichen Lohnsubventionen wird am Freitag auch Thema eines Treffens von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit dem Vorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, sein. In diesem Rahmen soll eine arbeitsmarktpolitische Bilanz zu »einem Jahr Corona« gezogen werden. Laut Scheele habe Kurzarbeit in großem Umfang Erwerbslosigkeit verhindert. Doch auch wenn durch das Instrument Beschäftigung gesichert wurde, die Einkommensniveaus wurden es nicht. Dass gerade im Niedriglohnsektor herbe Verluste verbucht werden, behindert auch die konjunkturelle Erholung. Schließlich ist der Anteil der Konsumausgaben um so höher, je niedriger das verfügbare Einkommen ist.

Auch beim Konjunkturpaket vom vergangenen Sommer hatte sich die Bundesregierung in großen Teilen für Maßnahmen mit geringeren konjunkturellen Auswirkungen entschieden. So zeigte eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung des Statistischen Bundesamtes, dass nur etwa jeder fünfte Haushalt die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer als Anlass für zusätzliche oder vorgezogene Anschaffungen genutzt habe. Der Mehrwertsteuersatz war in der zweiten Jahreshälfte 2020 von 19 auf 16 beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent gesenkt worden. Der im September und Oktober einkommensunabhängig ausgezahlte Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind ist der Auswertung zufolge immerhin rund zur Hälfte in den Konsum geflossen. So haben laut Statistischem Bundesamt vor der Auszahlung der Boni 55 Prozent der Bezieher angegeben, das Geld ganz oder teilweise für Konsumzwecke ausgeben zu wollen. Bei einer erneuten Befragung im Dezember lag der Wert demnach bei 60 Prozent. Der Rest wurde gespart.

Dass der Anteil der Konsumausgaben nicht größer ausfällt, vermag nicht zu überraschen. Schließlich kam die Sonderzahlung auch jenen Haushalten zugute, bei denen 300 Euro für die Entscheidung über eine Anschaffung nicht entscheidend sind. Das Geld landet auf dem Konto, der konjunkturelle Effekt verpufft.