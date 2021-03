Desaströses Vorhaben

imago images/Max Stein Covid-19-Intensivstation an der Uniklinik Dresden: Ärzte und Intensivpfleger kümmern sich um schwerkranke Patienten

Spricht man derzeit mit Jonas Leuwer, dann wechseln bei ihm Zufriedenheit und Sorge. Gedanken macht sich der ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger um die Pläne der Stadt für das Klinikum, in dem er arbeitet. Für die hat er harte Worte übrig. Sie seien »desaströs«, selbst einen »moralischen Ausverkauf der Stadt« erkennt Leuwer im jW-Gespräch in den Vorhaben, die seit Monaten auf dem Tisch liegen. Zufrieden ist er hingegen mit dem Ergebnis der von ihm und dem »Bündnis für Pflege« angestrengten Petition, die sich gegen die Pläne ausspricht und am vergangenen Mittwoch Thema im Stadtrat war. Gut 5.000 Menschen hätten unterzeichnet und damit »mehr als erwartet«, so Leuwer. Die Anzahl der Unterschriften übersteige »die Anzahl der Krankenhausbeschäftigten«.



Die Pläne der sächsischen Landeshauptstadt zielen darauf ab, gut 100 Betten und 97 Prozent der stationären Leistungen im Stadtteil Trachau zu streichen, was einer faktischen Schließung dieses Standortes gleichkommt. Die stationäre Versorgung soll am Standort Friedrichstadt konzentriert werden. Die Hoffnung der Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Die Linke) besteht darin, durch den Abbau von Kapazitäten Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds zu erhalten. Dieser sichert Kommunen, die ihre Kliniken ganz oder teilweise schließen, Finanzmittel zu.



Gegen die Pläne der Stadt formiert sich seit Monaten Widerstand. Denn diese würden »das Patientenwohl im gesamten derzeitigen Versorgungsgebiet« gefährden. In der Petition wird »die qualitative Aufrechterhaltung einer modernen medizinischen wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung« gefordert.

In der nun sehr kurzfristig anberaumten Sitzung erklärte Kaufmann die Ablehnung der Petition für die Stadt Dresden. Zu einer durch das Bündnis für Pflege schnell organisierten Aktion kamen rund 30 Menschen. In Reden und einem Poetryslam wurde die Ablehnung der Pläne durch das Bündnis noch einmal begründet. Dabei kritisierte das Bündnis für Pflege das von der Stadt präferierte »Zukunftsszenario« auch deshalb, weil es in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern von Ernst & Young erstellt wurde. Die Stadt beweise somit, wie ein Mitglied des Bündnisses gegenüber jW erklärte, dass es ihr weniger um eine angemessene Versorgung als mehr um ökonomische Erwägungen gehe.



Auch die Partei von Kristin Kaufmann ist nicht besonders glücklich über die Pläne der Kommune. Jens Matthis, Stadtvorsitzender der Partei Die Linke, befürchtet, dass sich Dresden beim Umsetzen der Vorhaben auf einen gefährlichen Handel einlassen könnte, wie er am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung erklärt. Die Mittel, die Dresden aus dem Krankenhausstrukturfonds erhalten könnte, würden nach Berechnungen von Matthis längst nicht ausreichen, um die Pläne der Stadt umzusetzen. Es könne der Fall eintreten, dass mit der faktischen Schließung des Standortes Trachau das Klinikum der Stadt deutlich verkleinert würde, im Gegenzug jedoch kaum finanzielle Unterstützung vom Land Sachsen käme, so Matthis.



Leuwer hingegen will »weiter Druck machen«, denn die Pläne der Stadt würde »ausgerechnet in Pandemiezeiten« die medizinische Versorgung gefährden und die »berufliche Existenz vieler Mitarbeitenden in Frage stellen«. Das werde man nicht hinnehmen.